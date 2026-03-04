Tallers i portes obertes per repensar la mobilitat i l'energia a Olot
La jornada, a la Sala Torín, va recollir propostes sobre camins escolars, l'ús de la bicicleta i transport públic
Olot va obrir dimarts la revisió del pla de mobilitat i del pla d’energia i del clima amb una jornada de treball a la Sala Torín. Segons l’Ajuntament, l’objectiu era explicar la feina feta durant l’últim any i recollir propostes i impressions de l’alumnat i de la ciutadania.
La trobada va servir per posar sobre la taula en quin punt és la revisió del pla de mobilitat (el document que fixa les estratègies de desplaçament a la ciutat) i, en paral·lel, del pla del clima. El regidor de Mobilitat, Medi Ambient i Energia, Isaac Crivillés, va liderar una jornada que el consistori emmarca en la fase de diagnosi participada del projecte.
Aquesta fase preveu enquestes, reunions i jornades específiques amb actors vinculats a la mobilitat, a més d’accions obertes per recollir punts de vista diversos. En aquest mateix context, també es van presentar els aspectes principals del nou pla d’energia i del clima d’Olot.
Tallers amb instituts i cicles
Durant el matí, alumnes de 4t d’ESO i de cicles formatius de cinc centres —Bosc de la Coma, Institut Montsacopa, Escola Pia, Institut Garrotxa i Institut Escola Greda— van participar en tallers per treballar dinàmiques de mobilitat, connexions i reptes, amb l’objectiu de promoure una mobilitat més sostenible i segura.
D’aquest treball en van sortir aportacions centrades en tres àmbits: els camins escolars, l’ús de la bicicleta i la situació del transport públic a Olot. A la tarda, el format es va repetir amb una sessió de portes obertes a la ciutadania i una presentació dels dos documents a associacions de veïns i entitats de la ciutat. Segons l’Ajuntament, tots dos plans es troben ja en la fase final d’elaboració.
La revisió del pla de mobilitat del 2016
La revisió del pla de mobilitat vigent, que datava del 2016, l’està fent Ingeniería de Tráfico, S.L. (INTRA), una consultoria especialitzada en seguretat viària i planificació de la mobilitat. El consistori recorda que aquesta mateixa empresa ja s’havia encarregat del pla anterior i també del Pla Local de Seguretat Viària.
Crivillés va explicar que la revisió ha permès actualitzar el document, detectar mancances i potencialitats i establir accions a curt i mitjà termini. També va apuntar que el treball posa les bases per valorar la mobilitat comarcal, la relació entre urbanisme i mobilitat sostenible i el servei de transport públic, tenint en compte la futura construcció de la variant i una previsió de demanda ajustada a la realitat del municipi.
Finalment, l’Ajuntament d'Olot detalla que el procés va arrencar l’any passat i que ha inclòs recollida de dades amb agents i tècnics municipals i treball de camp per analitzar models de transport i detectar tendències en els desplaçaments. El pla d’energia i del clima ha anat a càrrec de la consultora ambiental Xènia Illas.
