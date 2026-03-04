Operatiu policial a locutoris i botigues d'Olot: retiren productes de contraban, tramiten 15 denúncies i quatre actes
Els controls també van detectar irregularitats documentals, de seguretat i de comerç i es va fer un detingut per vulnerar la llei d'estrangeria
Un dispositiu conjunt de la Policia Nacional, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Municipal d’Olot va inspeccionar dijous 27 de febrer quatre locutoris i dues botigues de comestibles de la ciutat que oferien serveis vinculats a les telecomunicacions.
L’operatiu, amb una vintena d’agents, tenia com a objectiu comprovar el compliment de la normativa de seguretat dels locals i verificar si l’activitat que s’hi desenvolupava s’ajustava a les autoritzacions i la documentació exigida.
Com a resultat de les inspeccions, es van aixecar quatre actes per infraccions de l’Ordenança Municipal reguladora dels establiments de serveis de telecomunicacions. Segons el balanç del dispositiu, es van detectar casos de “venda de productes no autoritzats”, “manca de documentació per dur a terme l’activitat” i “irregularitats relacionades amb la seguretat de les instal·lacions”, informa l'ajuntament d'Olot.
Retiren productes
Pel que fa a les dues botigues de comestibles, es van redactar dues actes més per “mancances documentals” i per “exercir una activitat per la qual no estaven autoritzades”.
A banda, es van tramitar cinc denúncies administratives per infraccions relacionades amb seguretat alimentària i comerç. Durant l’actuació també es van intervenir productes a l’empara de la Llei 12/1995 de repressió del contraban per un import de 234,45 euros, i es va fer una detenció tècnica -per fer comprovacions- per una infracció de la llei d'estrangeria.
