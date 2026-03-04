Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Més de 25.900 alumnes fan Religió catòlica a Girona, segons el bisbat

La delegació d’Ensenyament diu que són el 22,65%: 8.760 a centres públics i 17.157 a escoles cristianes

Alumnes a la porta de l'escola, en una imatge d'arxiu

Jesús Badenes

Girona

Un total de 25.917 alumnes de la diòcesi de Girona cursen Religió catòlica aquest curs 2025-2026, segons dades del bisbat. La xifra equival al 22,65% i es fa pública coincidint amb l’inici de la preinscripció escolar per al curs 2026-2027.

Les dades que ha difós aquest dimecres la delegació diocesana d’Ensenyament i de l’Escola Cristiana del Bisbat de Girona situen la matrícula de l’assignatura en 25.917 alumnes. D’aquests, 8.760 estudien en centres públics i 17.157 ho fan en escoles cristianes, sempre segons el recompte del bisbat.

En paral·lel a la publicació de les xifres, l’equip de la delegació demana a les famílies que tinguin en compte l’assignatura a l’hora de triar itinerari el curs vinent. En la nota, defensa que la matèria pretén oferir “un espai educatiu” per treballar la identitat i el coneixement de tradicions i cultura, en un entorn que defineix com a plural.

Un missatge del papa i el dret de les famílies

En el mateix comunicat, la delegació recomana la lectura de la carta apostòlica «Dissenyar nous mapes d’esperança» del papa Lleó XIV (octubre de 2025), vinculada al 60è aniversari de la declaració conciliar «Gravissimum Educationis» (1965). El text, segons s’hi recull, posa l’accent que l’educació va més enllà de transmetre continguts i apel·la a no silenciar preguntes ni dubtes als centres educatius.

La nota també recorda que, d’acord amb la LEC (Llei d’Educació de Catalunya), la formació religiosa és un dret de les famílies, i ho emmarca en la voluntat d’evitar el que anomena “analfabetisme religiós”.

Vacants i formació per donar classe

D’altra banda, el bisbat afirma que als centres públics “continuen existint vacants” per cobrir, especialment a Secundària. En aquest punt, anima estudiants i titulats universitaris a obtenir la DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica) i indica que, en el cas de Secundària, cal haver cursat els 180 crèdits del Batxillerat en Ciències Religioses; els interessats poden adreçar-se a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona.

TEMES

