Sis detinguts i més de 360 identificats en quatre operatius Kanpai al Gironès i l’Alt Empordà
El balanç dels dispositius control la multireincidència inclou denúncies per trànsit, positius per drogues i actes per armes prohibides i possessió d’estupefaents
Entre el 25 de febrer i l’1 de març, a la Regió Policial de Girona es van desplegar quatre operatius del pla Kanpai a Girona, Sarrià de Ter, Empuriabrava, la Jonquera, Borrassà i Pont de Molins per actuar contra conductes reincidents i situacions vinculades a la multireincidència. Els dispositius es van fer amb participació coordinada de diferents cossos policials i estaven liderats pels Mossos d'Esquadra
El balanç global comunicat pels cossos actuants inclou sis detinguts, més de 360 persones identificades i controls intensius a carreteres i locals d’oci, amb denúncies per drogues i armes, inspeccions administratives en establiments i la detecció de nou habitatges amb connexions elèctriques fraudulentes a Empuriabrava.
Inspeccions en cinc locals a Girona i Sarrià
El vespre de dissabte 28 de febrer i fins a la matinada de l’1 de març es va fer un operatiu simultani a Girona i Sarrià de Ter, de sis de la tarda a sis del matí. Es van inspeccionar cinc establiments: dos bars, una sala de jocs i una discoteca a Girona, i un bar a Sarrià de Ter. El dispositiu es va centrar en el control del compliment de la normativa administrativa, fiscal i laboral. Hi van participar 55 efectius de Mossos d’Esquadra —Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Girona, Unitat Regional de Policia Administrativa i Àrea Regional de Recursos Operatius—, la Policia Municipal de Girona amb unitat canina, i també Policia Nacional, Guàrdia Civil i inspectors de Treball.
Els Mossos van denunciar nou persones per tinença de substàncies estupefaents i una per tinença d’armes, i van identificar més d’un centenar de persones, “una part significativa amb antecedents”. Alguns locals van quedar denunciats per incompliments administratius, sobretot per deficiències en mesures de seguretat (vies d’evacuació i sortides d’emergència), manca de documentació i retolació obligatòria, irregularitats en màquines recreatives i incompliments de l’activitat autoritzada.
També es van detectar infraccions per consum de tabac en espais interiors. La Policia Municipal va posar denúncies per infraccions de trànsit i mobilitat, va retirar un vehicle de mobilitat personal (patinet) i va aixecar actes per tinença de substàncies estupefaents i per desobediència a agents de l’autoritat.
La Policia Nacional va detenir una persona i en va traslladar una altra per identificar-la d’acord amb la Llei d’Estrangeria. Mentre que la Guàrdia Civil va aixecar denúncies administratives relacionades amb normativa sanitària sobre tabac, protecció de dades, contraban i regulació del mercat del tabac.
Empuriabrava: frau elèctric i identificacions
El divendres 27 de febrer al matí, agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Roses i de l’Àrea Regional de Recursos Operatius, amb la Policia Local de Castelló d’Empúries, la Policia Nacional i tècnics de l’empresa elèctrica, van fer un dispositiu en tres immobles de la urbanització d’Empuriabrava per comprovar possibles defraudacions de fluid elèctric i ocupacions d’habitatges.
En dos blocs de pisos es van detectar nou habitatges amb connexions fraudulentes al subministrament elèctric, i els tècnics van desconnectar els comptadors. Es van identificar onze persones; nou acumulaven, segons la policia, trenta antecedents. Una d’aquestes persones va ser detinguda per la Policia Nacional per una infracció a la Llei d’Estrangeria. Després es va inspeccionar un tercer bloc proper, on el dia anterior —dijous 26 de febrer— s’havia produït un incendi als comptadors motivat, presumptament, per una connexió fraudulenta. Segons les comprovacions, el comptador havia estat manipulat i va quedar “absolutament carbonitzat”. En aquest edifici es van identificar quatre persones.
Controls a l’N-II i l’AP-7
El 25 de febrer a la tarda es van muntar sis punts de control a l’N-II i l’AP-7 a la Jonquera, Borrassà i Pont de Molins. Hi van participar efectius de Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Local de la Jonquera i Mossos d’Esquadra, amb unitats canines, d’ordre públic, de trànsit, Centre de Cooperació Policial i Duanera del Pertús i suport d’helicòpter. L’objectiu, segons la policia, era combatre el tràfic de drogues i armes, la immigració irregular i detectar requeriments policials, judicials o internacionals, a més d’aplicar la normativa de trànsit i transports en el flux de sortida d’Espanya.
El balanç inclou 247 persones identificades i 146 vehicles controlats. Segons les dades comunicades, 36 persones sumaven 200 antecedents. Es van controlar 1.933 vehicles amb radar i se’n van denunciar dos per excés de velocitat. També es van interposar 25 denúncies per infraccions de trànsit i es van detectar tres positius per drogues. Es van inspeccionar cinc autobusos i tres van ser denunciats per infraccions de transport.
En aquest dispositiu es va detenir un home per usurpació de l’estat civil, després d’identificar-se amb documentació d’una altra persona. També es van aixecar set actes -cinc per armes prohibides i dos per possessió de drogues- i tres persones van quedar detingudes per infraccions de la Llei d’Estrangeria.
