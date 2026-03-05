Detingut un home a Ripoll per una agressió sexual amb violència a Sant Joan de les Abadesses
L'arrestat, de 30 anys, hauria ferit i retingut la víctima
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous a Ripoll un home de 30 anys, sense antecedents, com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual sense penetració amb violència i intimidació. L'home també està acusat d'un delicte de lesions i detenció il·legal.
Segons fonts policials, l'agressió va tenir lloc aquest dimecres, cap a les nou del vespre, en un carrer de Sant Joan de les Abadesses. L'home hauria ferit i retingut la víctima. El cas es troba en fase d'investigació i la policia continua prenent declaració a la víctima i recopilant proves per completar l'atestat.
L’home, que anava vestit amb roba blanca, hauria abordat la dona mentre passejava tranquil·lament pel carrer. Presumptament, la va atacar, la va fer caure i la va retenir durant una estona mentre li feia tocaments a diverses parts del cos. A causa de la violència, li va provocar ferides.
La víctima, d’entre 40 i 50 anys, va ser atesa en un centre hospitalari per fer-li l’exploració corresponent i també va rebre atenció psicològica, tal com estableixen els protocols. Aquest dijous ja està prestant declaració davant la policia.
Arran dels fets, els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de Ripoll van iniciar les indagacions i ja la mateixa nit van poder identificar de qui es tractava.
El presumpte autor ha pogut ser detingut aquest dijous a les sis de la matinada en un domicili de Ripoll.
