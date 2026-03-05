L’acte institucional del 8M a la vegueria de Girona reivindica la memòria feminista
La Sitja de Fornells de la Selva acull la commemoració, centrada en el llegat de les dones que “han obert camí” i en els 50 anys de les Jornades Catalanes de la Dona
L’acte institucional del Dia Internacional de les Dones a la vegueria de Girona ha posat l’accent en la memòria feminista i en el llegat de les dones que “han obert camí” i han contribuït a ampliar drets i llibertats. La commemoració s’emmarca en els 50 anys de les Jornades Catalanes de la Dona, que es recordaran al llarg de tot el 2026.
L’acte s’ha celebrat aquest migdia al Centre Cívic i Cultural La Sitja, a Fornells de la Selva, i ha estat organitzat conjuntament per la Generalitat, a través del Departament d’Igualtat i Feminisme, l’Ajuntament de Fornells de la Selva i la Diputació de Girona. Hi han intervingut la consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor; la diputada d’Acció Social i Igualtat de la Diputació, Maite Tixis, i l’alcaldessa de Fornells, Sònia Gràcia.
En la seva intervenció, Menor ha destacat que la campanya del 8 de març d’enguany “reconeix el llegat de les dones que han obert camí” i ha subratllat que el feminisme “interpel·la sobretot el futur”. La consellera ha situat aquest horitzó en una societat “on cap dona estigui discriminada”, “on cap dona hagi de viure amb por” i “on la igualtat sigui real i efectiva”.
Un dia per reivindicar
Per la seva banda, l’alcaldessa ha remarcat que el 8 de març és un dia “per celebrar, però també per reivindicar” i ha defensat “la igualtat real d’oportunitats, la corresponsabilitat, el respecte i l’eliminació de qualsevol forma de discriminació o violència masclista”. Gràcia ha afegit que “encara queda camí per recórrer” i ha apel·lat a fer-lo “plegats, dones i homes, amb compromís i determinació”.
La diputada Maite Tixis ha insistit en la necessitat d’incorporar la mirada de gènere a totes les decisions públiques: “La igualtat s’aconsegueix quan cada decisió pública integra aquesta mirada transformadora”. Segons ha dit, la perspectiva de gènere és present “en totes les polítiques públiques” de la Diputació, “des de l’urbanisme fins a l’educació, la cultura, l’esport, l’habitatge o els serveis socials”.
La lectura de la declaració institucional del 8M ha anat a càrrec de Carme Johé , membre de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Fornells de la Selva. El programa també ha inclòs la taula rodona “Els somnis, com la lluita, venen de lluny”, amb la participació de Rosa Costa, Maria Cabarrocas, Rosa Serra i Eulàlia Puig, que han compartit experiències i punts de vista.
L’acte l’ha conduït la periodista i directora de la cadena SER a Girona, Carme Martínez, i ha comptat amb una actuació musical de Soulsisters, que han interpretat “Cant de lluita”. Entre els assistents hi havia el delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart; el subdelegat del Govern de l’Estat, Pere Parramon; la directora dels Serveis Territorials d’Igualtat i Feminisme, Mònica González, així com alcaldes i alcaldesses de la vegueria, representants d’entitats feministes i del teixit associatiu del municipi, i membres dels cossos de seguretat i emergències.
