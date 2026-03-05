Prop de 400 articles científics en un any: investigadors gironins reivindiquen la recerca en salut
El Trueta, l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) i l'Institut d'Investigació Biomèdica (Idibgi) reconeixen els professionals
Els professionals de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, l’Institut d’Assistència Sanitària i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona van publicar 396 articles científics durant el 2025, segons la memòria d’activitat presentada en la jornada Avançant en recerca i coneixement en salut. La trobada d'aquest dijous, que ha reunit prop d’un centenar de professionals al Trueta, també ha servit per posar en valor els recursos disponibles per impulsar la recerca i l’activitat publicatòria de les tres institucions.
Els articles s'han publicat a través de 44 serveis. D’aquests serveis, vuit van acreditar durant 2025 més de deu publicacions, amb els d’Oncologia, Neurologia i Cardiologia al capdavant pel que fa al volum d’articles publicats. El 21% de les publicacions (84) van correspondre a primeres autories, i el 61% van difondre’s en revistes amb un prestigi i incidència destacada dins l’àmbit científic (Q1). Precisament, el doctor Mikel Terceño, cap de la Secció de Neurologia de l’Hospital Trueta ha destacat aquest “elevat factor d’impacte dels treballs”.
La jornada s'ha completat amb l’entrega dels premis IAS–Trueta a la millor publicació científica i a la millor tesi doctoral de l’any 2025.
La gerenta de l’IAS i del Trueta, Àngels Morales, ha inaugurat la jornada destacant la tasca de la Comissió de Recerca —organitzadora de la iniciativa— i la importància de compartir estratègies i coneixement científic entre professionals. En el mateix sentit, la directora de l’Idibgi, Marga Nadal, ha remarcat que l’institut vol ser un instrument per donar suport a la recerca que neix de la pràctica assistencial.
Premis de recerca IAS - Trueta
Un jurat format pels doctors i investigadors emèrits de l’Idibgi Wifredo Ricart i Antoni Codina, ha estat l’encarregat de determinar les propostes guanyadores dels premis de Recerca IAS–Trueta d’entre les tres propostes finalistes de cada categoria.
En la de millor publicació científica, el guanyador ha estat Borja Guarch, doctor del Servei de Pediatria del Trueta, gràcies a l’article centrat en la toxoplasmosi congènita, una infecció fetal greu transmesa pel paràsit toxoplasma gondii que pot causar avortaments, mort perinatal o deixar seqüeles greus per al nadó.
Pel que fa a la millor tesi doctoral presentada el 2025, s'ha escollit el treball presentat per Marina González amb el títol: Avaluació de l’alfabetització en salut de persones amb esclerosis múltiple.
Aquesta tesi avalua el nivell d’alfabetització en salut en aquest col·lectiu amb l’objectiu d'identificar com accedeixen a la informació sobre la seva patologia, fins a quin punt la comprenen i com poden aplicar-la per gestionar millor la seva salut.
