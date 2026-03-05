Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tanquen accessos a les lleres del Ter i la Muga pel desembassament del Pasteral i Darnius-Boadella davant la borrasca Regina

Ajuntaments gironins tanquen accessos i demanen precaució davant d'un episodi de pluges que poc deixar més de 200 litres

El pas de la borrasca Regina per les comarques gironines

Girona Sant Ponç restricció d’accés a les lleres del Ter pel desembassament del Pasteral davant l’arribada de la borrasca Regina / Marc Martí / DDG

Eva Batlle

La Cellera de Ter

Restricció d’accés a les lleres del Ter i de la Muga pel desembassament del Pasteral i de Darnius-Boadella davant l’arribada de la borrasca Regina. L’augment preventiu del cabal, en previsió de les pluges abundants d’aquest dijous 5 de març i del cap de setmana, ha fet que diversos municipis limitin o tanquin accessos a les lleres i a punts baixos per evitar situacions de risc. Protecció Civil manté l’INUNCAT en fase d’alerta i demana extremar les precaucions, especialment a prop de rius, rieres i barrancs.

Aquest dijous el matí al CECAT, Protecció Civil ha reunit el comitè tècnic del pla INUNCAT per valorar les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i les possibles incidències al territori. El pla es va activar ahir a la tarda per l’episodi de llevant associat a la borrasca Regina, amb previsió de pluges abundants, temporal marítim i ventades especialment dijous i divendres.

Segons l’SMC, la pluja serà intensa a les comarques del Girona sobretot a zones elevades, on es preveu la situació més complicada: es podrien arribar a acumular més de 200 litres/m² en 24 hores. A banda d’aquests avisos per acumulació, també hi ha avisos per intensitat de pluja (més de 20 l/m² en 30 minuts) gairebé arreu de Catalunya, amb probabilitat baixa. Localment, la precipitació pot anar acompanyada de tempesta i no es descarta calamarsa.

En aquest context, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) han informat que faran seguiment dels cabals, ja que poden incrementar-se notablement amb les precipitacions previstes. A les comarques de Girona, els rius que poden veure’s més afectats són la Muga, el Fluvià i el Ter, així com rieres i torrents. Per donar marge a les noves pluges, s’estan fent desembassaments controlats.

Pel que fa al Ter, l’Ajuntament de Girona ha restringit preventivament l’accés a la llera del riu i ha demanat a la ciutadania que no s’hi acosti i que segueixi la informació oficial. A Anglès, el consistori ha informat que, segons dades d’Endesa Generación facilitades a Protecció Civil, el Pasteral ha incrementat el cabal de sortida fins als 60 m³/s (30 m³/s per comporta i 30 m³/s per turbina). Durant les maniobres, es preveu el tancament de punts baixos, guals i accessos a la llera, i es recorda la prohibició de fer-hi activitats. També es demana avisar qualsevol persona que sigui a prop del riu i reportar incidències al CECAT.

A Sant Jordi Desvalls, l’ajuntament ha advertit que el cabal del Ter passarà de 20 m³/s a 60 m³/s durant les properes hores, motiu pel qual s’ha decidit tancar la circulació per la passera de Sobrànigues i recomanar que no s’accedeixi a la llera ni s’hi facin activitats.

A l’Alt Empordà, l’augment del cabal afecta la Muga pel desembassament del pantà de Darnius-Boadella. L’Ajuntament de Peralada ha informat que queda tallat al trànsit el Pas Fort de Vilanova i ha demanat respectar els accessos tallats a rius i rieres i circular amb prudència.

Paral·lelament, l’ACA ja havia informat d’un alliberament preventiu d’aigua als embassaments de les conques internes: fins a 1 m³/s al Foix, fins a 20 m³/s a la Baells, fins a 60 m³/s al sistema Ter i fins a 15 m³/s a Darnius-Boadella.

L’episodi també ve acompanyat de temporal marítim, amb onades que poden superar els 2,5 metres (maregassa) avui i demà, afectant tot el litoral però especialment l’Alt i Baix Empordà, on el mar es pot complicar de manera destacada. També es preveuen ratxes fortes de vent (més de 72 km/h) a les vegueries del Camp de Tarragona, Penedès i Barcelona, sobretot a zones properes a la costa. A més, la neu pot ser abundant al Pirineu Oriental per sobre dels 2.000 metres.

Protecció Civil insisteix en un comunicat a no travessar rieres, torrents, passos soterranis ni zones inundables, ni a peu ni amb vehicle, i recomana seguir les previsions meteorològiques i la informació oficial. En cas d’emergència, cal trucar al 112.

