Restricció d’accés a les lleres del Ter pel desembassament del Pasteral davant l’arribada de la borrasca Regina
Girona i Anglès tanquen accessos i es demana precaució davant d'un episodi de pluges que poc deixar més de 100 litres
Restricció d’accés a les lleres del Ter pel desembassament del Pasteral davant l’arribada de la borrasca Regina. L’augment preventiu del cabal, en previsió de les pluges abundants d’aquest dijous 5 de març i del cap de setmana, ha fet que diversos municipis limitin o tanquin accessos a les lleres i a punts baixos per evitar situacions de risc. Protecció Civil manté l’INUNCAT en fase d’alerta i demana extremar les precaucions, especialment a prop de rius, rieres i barrancs.
En aquest context, l’Ajuntament de Girona ha restringit preventivament l’accés a la llera del riu Ter per seguretat i ha demanat a la ciutadania que no s’hi acosti i que segueixi la informació oficial.
A Anglès per exemple, el consistori ha informat que, segons dades d’Endesa Generación facilitades a Protecció Civil, l’embassament del Pasteral des de dimecres ha anat augmental el cabal de sortida, aquest dimecres ja arriabava fins als 60 m³/s: 30 m³/s per comporta i 30 m³/s per turbina. Durant les maniobres, es preveu el tancament de punts baixos, guals i accessos a la llera del riu, i es recorda la prohibició de fer-hi activitats. L’Ajuntament també demana avisar qualsevol persona que sigui a prop del riu i reportar qualsevol incidència al CECAT.
Alliberament preventiu
Paral·lelament, l’Agència Catalana de l’Aigua ja va informar aquest dimecres d’un alliberament preventiu d’aigua als embassaments de les conques internes gironines en previsió de les pluges dels dies vinents: fins a 60 m³/s al sistema Ter i fins a 15 m³/s a Darnius-Boadella.
100 litres en un dia
Protecció Civil de la Generalitat va activar dimecres el Pla especial per risc d’inundacions de Catalunya (INUNCAT) en fase d’alerta per l’arribada de la borrasca Regina, un nou temporal de llevant que portarà pluges abundants, temporal marítim i ventades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), l’afectació més important es preveu a les comarques gironies especialment a zones elevades, on es podrien superar els 100 litres per metre quadrat en 24 hores.
L’episodi també inclou un temporal marítim amb possibilitat d’onades per sobre dels 2,5 metres (maregassa) des d’avui i fins divendres al migdia. El fenomen s’inicia al litoral sud i, a partir de demà al migdia, es desplaçarà cap a l’Alt i el Baix Empordà. A l’Alt Empordà, les onades poden superar els 4 metres, amb risc d’inundacions en punts del litoral.
Davant d’aquest escenari, Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir les previsions i no posar-se en risc. En especial, recomana allunyar-se de rius, rieres i barrancs —encara que no hi plogui— i no creuar-los en cap cas, encara que portin poca aigua. En cas d’emergència, cal trucar al 112.
