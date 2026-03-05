La Sindicatura de Comptes assenyala mancances als inventaris de béns de Banyoles, Olot, Salt i Lloret
Banyoles i Olot no van incloure la valoració econòmica completa dels béns registrats, mentre que Salt i Lloret de Mar mostren deficiències en tràmits i actualitzacions anuals segons l'informe
Què té exactament un ajuntament —i en quin estat ho té registrat— no és una pregunta menor: darrere hi ha terrenys, edificis, vehicles, drets i també obligacions. La Sindicatura de Comptes ha revisat els inventaris dels municipis de més de 20.000 habitants (dades de l’exercici 2023) i, a les comarques gironines, el document posa noms i cognoms a alguns punts febles: Banyoles, Olot, Salt i Lloret de Mar hi apareixen en diferents apartats, mentre que Girona destaca com una de les poques ciutats que publica l’inventari amb el mínim requerit.
L’informe és el 2/2026 i passa revista a 68 municipis de Catalunya. A la demarcació de Girona, la mostra inclou nou ajuntaments: Girona (104.038 habitants), Figueres (47.841), Blanes (41.517), Lloret de Mar (41.159), Olot (38.003), Salt (33.337), Palafrugell (23.864), Sant Feliu de Guíxols (22.643) i Banyoles (20.492).
La Sindicatura no fa un “rànquing” de bons i dolents, però sí que enumera incompliments i mancances detectades. I, en aquest mapa, hi ha municipis gironins que surten repetidament.
Girona, entre els pocs que publiquen amb el contingut mínim
El capítol de transparència és un dels més sensibles perquè afecta directament el dret del ciutadà a saber què és públic. Aquí Girona queda situada en el grup reduït d’ajuntaments que, segons la Sindicatura, van publicar l’inventari al portal de transparència “amb el contingut mínim requerit”. En tota la mostra, aquesta llista és curta: hi consten nou municipis, i Girona n’és un.
Això no vol dir que no hi pugui haver aspectes a millorar —l’informe no entra a validar l’exactitud del que s’hi publica—, però sí que fixa una diferència clara en el compliment d’allò que la normativa de transparència exigeix.
Banyoles i Olot, citats per inventaris sense la valoració completa
En un altre punt clau, la Sindicatura assenyala que Banyoles i Olot van presentar inventaris que “no incloïen la valoració econòmica de tots els béns i drets registrats”. És a dir, hi havia elements inventariats, però sense la fotografia econòmica completa, un detall important quan el que es vol és tenir una gestió patrimonial fiable i comparable.
A més, Banyoles i Olot tornen a aparèixer en un apartat que parla de la cobertura real dels inventaris: juntament amb Figueres, consten entre els ajuntaments que van lliurar un inventari “limitat principalment als béns immobles”, sense incorporar tota la resta de categories de béns, drets i obligacions que han de formar el patrimoni municipal.
Un detall que crida l’atenció: només Banyoles té inventari de béns comunals
Hi ha una frase de l’informe que, per si sola, fa titular: “Només l’Ajuntament de Banyoles disposa de l’inventari de béns comunals”. La Sindicatura explica que, en aquest apartat, hi ha municipis que declaren no tenir aquest tipus de béns i d’altres dels quals no es va poder disposar de l’inventari. Però el resultat final és aquest: dins la mostra analitzada, Banyoles és l’únic consistori que el té inventariat.
En el mateix bloc, Lloret de Mar apareix entre els ajuntaments dels quals no es va obtenir cap resposta que permetés confirmar o descartar l’existència d’aquests béns comunals.
Salt i Lloret, al focus per tràmits i “paperassa” que no quadra
La fiscalització també entra en processos formals que sovint passen desapercebuts fins que algú els revisa. I aquí hi ha dos noms gironins que sobresurten.
D’una banda, en l’aprovació de l’inventari: la Sindicatura recull que 51 inventaris havien estat aprovats pel Ple, però que en alguns ajuntaments no constava aquest acte. En aquesta relació hi figura Salt, al costat d’altres municipis del país.
D’altra banda, en les actualitzacions anuals (les rectificacions). La Sindicatura apunta que hi ha ajuntaments que només van aprovar la rectificació d’un any: Salt apareix entre els consistoris que “només van aprovar la rectificació de l’exercici 2022” (i no la del 2023). I Lloret de Mar hi surt per un altre motiu: en el seu cas, l’informe indica que no es va fer constar a l’acta de rectificació “el detall de les altes, baixes i altres variacions” produïdes durant l’exercici.
L’informe també revisa si els ajuntaments acrediten la tramesa d’una còpia de la rectificació al Departament de la Presidència de la Generalitat. En aquest punt, Palafrugell apareix perquè “no va acreditar la tramesa corresponent a l’exercici 2022”. I Salt, perquè “no va acreditar la relativa a l’exercici 2023”. A la llista d’ens fiscalitzats hi consten també Blanes, Sant Feliu de Guíxols, però l'informe no posa el mateix focus nominal sobre tots: algunes observacions són generals i d’altres identifiquen municipis concrets, com passa amb els casos citats.
La segona lectura: un problema generalitzat a Catalunya
El retrat global és el que explica per què aquest informe és notícia. Tot i que tots els ajuntaments de la mostra disposaven d’inventari, la Sindicatura conclou que només 7 dels 68 complien els requisits previstos. Entre les mancances més habituals, n’hi ha una que es repeteix com un patró: la no incorporació de les obligacions. En la pràctica, l’informe recull que en 46 ajuntaments l’inventari no incloïa les obligacions.
En transparència, la dada també pesa: 24 ajuntaments no van publicar al portal de transparència l’inventari corresponent al 2023. I, fins i tot entre els que sí que el van publicar, la Sindicatura apunta mancances de contingut en molts casos.
Un altre capítol que grinyola és el del canvi de mandat. Després de les eleccions municipals del maig del 2023, la Sindicatura recull que en 39 ajuntaments no hi consta cap acord plenari de comprovació de l’inventari i que en 15 no es disposava de cap document que permetés acreditar ni l’aprovació de la comprovació ni la posada a disposició de l’inventari al nou consistori.
Què mira (i què no mira) l’informe
La mateixa Sindicatura remarca que és una fiscalització de seguretat limitada: s’ha centrat en l’anàlisi de la informació facilitada pels ajuntaments i no ha inclòs la verificació de l’exactitud, la valoració ni la integritat dels inventaris. Els treballs es van desenvolupar durant el 2024 i van finalitzar el 30 d’abril del 2025, i l’abast s’ha limitat a l’entitat principal de cada ajuntament, sense entrar als ens dependents.
