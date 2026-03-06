Els incendis forestals podrien triplicar-se a Europa si no es redueixen les emissions
Segons un estudi amb participació de la UdG, l'augment de temperatures i les sequeres al Mediterrani generen les condicions ideals per a la propagació del foc
Valentina Raffio
Els incendis forestals podrien convertir-se en un fenomen molt més freqüent i devastador a Europa en les pròximes dècades. Un estudi internacional publicat ahir a la revista científica Science afirma que, si les emissions de gasos d’efecte hivernacle continuen augmentant al ritme actual, la superfície cremada cada any als boscos europeus podria arribar a triplicar-se abans de finals de segle.
«En un futur proper, podríem viure no només més incendis sinó veure com els focs forestals arriben a una superfície cremada més gran i deixen efectes més devastadors al seu pas», afirma Josep Maria Espelta, investigador del CREAF i coautor de l’estudi. «Tota l’àrea mediterrània destaca com un dels punts més amenaçats d’Europa per aquest fenomen. A Catalunya, el risc es podria estendre a pràcticament tot el territori», afegeix l’especialista.
La recerca, liderada per la Universitat de Munic i per institucions catalanes com el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i la Universitat de Girona, analitza mitjançant simulacions com diversos fenòmens que afecten els boscos europeus podrien canviar en funció de com avanci el canvi climàtic en les pròximes dècades. Per fer-ho, els investigadors van elaborar una sèrie de models per estudiar l’evolució d’incendis, plagues i temporals als boscos europeus en tres escenaris diferents: si la humanitat redueix dràsticament les emissions, si continua emetent com fins ara o si augmenta encara més els seus nivells de contaminació atmosfèrica. A partir d’aquí, es va analitzar com canviaran els boscos europeus en funció de com actuem ara.
El risc es multiplica
Les conclusions són clares. Les anàlisis indiquen que tots els fenòmens adversos que afecten els boscos europeus, des dels incendis forestals fins a les plagues, augmentaran al llarg del segle XXI. El risc que més preocupa és el dels grans focs forestals. Sobretot perquè, segons apunta aquest estudi, en el pitjor escenari climàtic la superfície forestal cremada cada any a Europa podria multiplicar-se per tres respecte a la mitjana dels últims 20 anys. Espelta afirma que aquesta dada no es refereix únicament al nombre d’incendis sinó també a la seva extensió. «Partim d’un escenari en què el risc d’incendis ja ha augmentat de manera considerable en els darrers anys i veiem que podria anar a més en els pròxims anys. Si això continua així, tindrem un nombre més gran d’incendis i arribaran a una superfície molt més extensa», afirma el científic en una entrevista amb El Periódico de Catalunya.
L’anàlisi identifica la regió mediterrània com una de les més exposades a l’augment dels incendis. Sota els escenaris de major escalfament, es calcula que el 90% dels boscos mediterranis podrien experimentar un increment substancial del risc d’incendis. «L’augment de les temperatures en aquesta regió, que s’escalfa a un ritme superior a la mitjana global, i les sequeres prolongades generen condicions ideals per a la propagació del foc», comenta Espelta, que també afegeix que en el cas de Catalunya aquest perill podria estendre’s a pràcticament tot el territori.
Això no significa que tota la regió patirà incendis sinó que, a causa de l’avenç del canvi climàtic, es donaran cada vegada amb més freqüència i intensitat les condicions perquè apareguin grans focs forestals i s’expandeixin amb rapidesa. Com, per exemple, l’onada d’incendis que es va registrar l’estiu passat en diversos punts d’Espanya.
Una altra de les advertències que llança l’estudi és que, si tot continua igual, el canvi climàtic també afavorirà l’expansió de plagues forestals. En el pitjor escenari analitzat, els danys provocats per insectes als boscos europeus podrien augmentar més d’un 50% abans de finals de segle.
En l’anàlisi s’explica com a exemple el cas dels escarabats perforadors de l’escorça, que afecten especialment les coníferes i que, a causa del canvi climàtic, no només estan accelerant el seu cicle reproductiu sinó que també s’estan expandint a zones on fins ara no s’havien detectat.
