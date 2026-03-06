Olot reunirà Santa Pau i les Preses en una cantada de Caramelles per Pasqua a Sant Esteve
La cita portarà a les escales de la basílica de Sant Esteve la Coral El Joliu de Santa Pau, la Coral Puigsacalm de Les Preses i la col·laboració dels Alberts
Olot acollirà el diumenge 5 d’abril una cantada de Caramelles a les escales de la basílica de Sant Esteve. L’acte començarà a les 12.30 hores, dins la Pasqua 2026, i reunirà la Coral El Joliu de Santa Pau, la Coral Puigsacalm de les Preses i la col·laboració dels Alberts. Segons el cartell, l’acte és obert al públic.
La convocatòria reunirà en un mateix escenari tres municipis de la Garrotxa: Olot, Santa Pau i les Preses. El cartell anuncia una cantada de cançons populars per celebrar la resurrecció del Senyor, amb direcció de M. Rosa Fluvià i acompanyament al piano de Marc Romero.
El programa també concreta el repertori previst. Hi consten peces com Cant d’arribada, Caramelles de la Cot, Primavera 2019, Al·leluia al·leluia, Lloança a la primavera, Les Caramelles, La gata i el belitre, Cantem a la primavera i Cant de comiat.
Caramelles amb accent garrotxí
La cita tindrà accent garrotxí tant per les formacions participants com pel lloc triat. Les escales de Sant Esteve, al nucli antic d’Olot, seran l’escenari d’una actuació de Pasqua amb repertori popular i participació coral, segons la convocatòria.
El cartell fixa la cita per al 5 d’abril a les 12.30 hores a les escales de Sant Esteve d’Olot. I hi afegeix un últim missatge: “tothom hi és ben convidat”.
- Enxampen Aleix Espargaró fent un avançament molt perillós amb bicicleta a Girona
- Cues quilomètriques a l'AP-7 per un accident múltiple a Vilablareix
- «Els cotxes són la meva passió, però hi entenc més de pastissos»
- Tanquen accessos a les lleres del Ter i la Muga pel desembassament del Pasteral i Darnius-Boadella davant la borrasca Regina
- L’infantament de Marc Bernal
- Toni Pons registra un nou rècord de facturació i es prepara per traslladar-se a Bescanó
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi
- Experts alerten: què passaria amb els teus estalvis al banc si l’Estat espanyol entrés en guerra