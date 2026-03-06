Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un conductor ferit greu a l'N-260 després de quedar atrapat per una esllavissada a Ripoll

L'home ha estat excarcerat pels Bombers i posteriorment traslladat a l'Hospital Trueta de Girona

Esllavissada a la carretera N-260 al pas per Ripoll / Bombers de la Generalitat

ACN

ACN

Ripoll

Un conductor ha resultat ferit greu aquest divendres a la carretera N-260 després que el vehicle que conduïa hagi quedat atrapat per una esllavissada a l'altura de Ripoll. Els Bombers, que han hagut d'excarcerar l'home, han rebut l'avís del succés cap a dos quarts de set de la tarda i han enviat quatre dotacions a la zona. Un cop han extret l'afectat els Bombers l'han traslladat als efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que li han fet les primeres atencions i posteriorment l'han dut estable a l'Hospital Trueta de Girona. Pel que fa a l'esllavissada, ha tingut lloc al quilòmetre 111 i han caigut uns 200 metres de talús. Ara caldrà netejar la via, que està tallada al trànsit, i estabilitzar el mur.

Mentre la carretera està tallada es fan desviaments senyalitzats per les carreteres N-260a i GI-521. De moment no hi ha previsió de quan es podrà restablir el trànsit.

