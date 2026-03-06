Un segon cas d'agressió sexual sacseja Sant Joan de les Abadesses
Els Mossos l’investiguen arran de la denúncia d’una dona jove i el consideren desvinculat de l’atac pel qual hi ha un detingut
Els Mossos d'Esquadra investiguen una altra agressió sexual a Sant Joan de les Abadesses.
En aquest cas, els fets van passar la matinada de divendres 27 de gener en un domicili del municipi i la víctima és una dona jove. De moment, no hi ha cap detingut i la investigació continua oberta.
Les indagacions van començar arran de la denúncia que la víctima va presentar a la comissaria dels Mossos de Ripoll. Tot apunta que la víctima i el presumpte agressor es podrien conèixer. Segons la policia, aquest cas no té cap relació amb l'agressió sexual que va tenir lloc aquesta setmana en un carrer del municipi i per la qual hi ha un home de 30 anys detingut.
En relació amb aquest altre cas, l'arresat està acusat de ser presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual sense penetració amb violència i intimidació. També se l'acusa d'un delicte de lesions i d'un altre de detenció il·legal.
Segons fonts policials, l'agressió va passar dimecres cap a les nou del vespre en un carrer de Sant Joan de les Abadesses. L'home hauria abordat la dona mentre passejava el gos pel barri de la Coromina del Bac, l'hauria atacat, l'hauria fet caure i l'hauria retingut durant una estona mentre li feia tocaments en diverses parts del cos. Com que la víctima es va resistir, presumptament la va amenaçar amb una arma blanca i li va provocar ferides, segons les primeres exploracions.
La dona, d'entre 40 i 50 anys, va alertar el 112 quan l'agressor va fugir. Arran dels fets, la Unitat d'Investigació de Ripoll va obrir una investigació i aquella mateixa nit ja va poder identificar el presumpte autor.
Rebuig i concentració
D'altra banda, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha difós en les últimes hores un comunicat en què rebutja "enèrgicament tota la violència exercida contra les dones" i expressa el seu suport a la persona afectada, posant-se a la seva disposició. El consistori també explica l'altre possible cas, el del domicili.
Per tots dos fets, l'Ajuntament ha convocat aquest divendres a les vuit del vespre una concentració de rebuig a la plaça Major per "reiterar el compromís del municipi amb la tolerància zero davant la violència masclista".
