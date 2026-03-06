ERC exigeix una màquina llevaneu a Ripoll per evitar aturades de l'R3 en episodis de nevades
Han presentat una proposta de resolució al Senat i mocions als ajuntaments del Ripollès
ERC ha exigit a l'Estat i a Adif el trasllat immediat d’una màquina llevaneu a l’estació de Ripoll per garantir el funcionament de la línia R3 de Rodalies en episodis de nevades. Per fer-ho, els republicans han presentat una proposta de resolució al Senat i mocions als ajuntaments de la Vall de Ribes i a la resta del Ripollès. Els republicans denuncien que la línia R3 és "una de les més singulars i maltractades" del sistema ferroviari català, especialment per la seva condició de via única i pel fet que, a la zona del túnel de Toses, els trens arriben a prop dels 1.500 metres d’altitud, fet que fa habituals les nevades durant l’hivern.
Per a ERC, la manca d'inversions "històrica" a l'R3 fins i tot "es demostra" amb la falta d'una màquina llevaneu en una línia de muntanya. En aquest sentit, recorden que fa anys que Adif va retirar la màquina llevaneu que hi havia a l’estació de Ripoll, deixant la línia "desprotegida" davant episodis de neu tal com s'ha evidenciat aquest hivern.
En un acte a Ribes de Freser, Joaquim Roqué, portaveu de Tots Fem Ribes-ERC, ha denunciat que les aturades a l'R3 "no només afecten la mobilitat quotidiana sinó també l'activitat econòmica, el turisme i els serveis bàsics del territori". I ha afirmat que el Ripollès i la Cerdanya no poden continuar "patint aquest greuge comparatiu". La moció que han presentat aquest divendres es presentarà als ajuntaments de la comarca per "sumar una veu institucional i unitària del territori i exigir solucions immediates".
Roqué ha conclòs reclamant la reobertura immediata del servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, i no només fins a Ripoll. A dia d'avui, ni Adif ni Renfe ni la Generalitat han anunciat cap data encara i es treballa per fer-ho possible. La línia, que connecta fins a la Tor de Querol, està pendent de recuperar-se des de l'accident mortal a Gelida el mes de gener. Els usuaris tenen un servei alternatiu per carretera amb autobusos.
- Enxampen Aleix Espargaró fent un avançament molt perillós amb bicicleta a Girona
- Toni Pons registra un nou rècord de facturació i es prepara per traslladar-se a Bescanó
- Cues quilomètriques a l'AP-7 per un accident múltiple a Vilablareix
- «Els cotxes són la meva passió, però hi entenc més de pastissos»
- Un restaurant de Girona, obligat a canviar de nom
- Tanquen accessos a les lleres del Ter i la Muga pel desembassament del Pasteral i Darnius-Boadella davant la borrasca Regina
- L’infantament de Marc Bernal
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi