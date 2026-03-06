ERC reclama una màquina llevaneu per evitar aturades a l’R3 al Ripollès
Els republicans porten la petició al Senat i als ajuntaments de la Vall de Ribes i alerten de l’impacte de les interrupcions en la mobilitat i l’activitat econòmica
Esquerra Republicana ha exigit al Govern espanyol i a Adif que traslladin de manera immediata una màquina llevaneu a l’estació de Ripoll i que la posin en funcionament a la línia R3 per evitar noves interrupcions del servei durant episodis de nevada. Els republicans han vehiculat aquesta reclamació amb una proposta de resolució al Senat i amb mocions que presentaran als ajuntaments de la Vall de Ribes i del Ripollès.
La formació denuncia que l’R3 és una de les línies més singulars i també més castigades del sistema ferroviari català, especialment per la seva condició de via única i perquè, a la zona del túnel de Toses, els trens arriben a prop dels 1.500 metres d’altitud. Aquesta situació fa habituals les nevades durant l’hivern en punts com Planoles, Toses o la Molina.
Segons ERC, Adif va retirar fa anys la màquina llevaneu que hi havia a l’estació de Ripoll i va deixar la línia desprotegida davant episodis de neu. Els republicans sostenen que aquesta mancança s’ha evidenciat de nou aquest hivern, amb acumulacions importants de neu que han afectat el servei.
"Inadmisible"
El portaveu de Tots Fem Ribes-ERC a l’Ajuntament de Ribes de Freser, Joaquim Roqué, ha qualificat la situació d’“inadmissible” i ha defensat que una línia de muntanya amb nevades recurrents ha de disposar d’un llevaneu operatiu. Segons ha remarcat, es tracta d’un servei essencial per als veïns i veïnes de la Vall de Ribes i del Ripollès, que no poden quedar aïllats cada vegada que neva.
Roqué ha afegit que no es tracta d’un fet excepcional, sinó d’una situació previsible que, al seu parer, requereix planificació i inversió. En aquest sentit, ha assegurat que la retirada del llevaneu de Ripoll és “un exemple més del desmantellament progressiu del servei”.
El regidor republicà també ha posat l’accent en les conseqüències d’aquestes aturades. Segons ha afirmat, les interrupcions de l’R3 per neu no només afecten la mobilitat quotidiana, sinó també l’activitat econòmica, el turisme i els serveis bàsics del territori. Per això, ha defensat que la moció que ERC presentarà als ajuntaments de la Vall de Ribes vol sumar una veu institucional i unitària per reclamar solucions immediates.
La formació emmarca aquesta iniciativa en la denúncia de la manca històrica d’inversions a la línia. Roqué ha assegurat que aquesta carència queda reflectida fins i tot en la inexistència d’una màquina llevaneu en una infraestructura habitualment afectada per nevades. També ha exigit al Govern espanyol i a Adif que actuïn “amb urgència i responsabilitat”, traslladant una màquina a Ripoll i garantint que estigui plenament operativa.
Finalment, el portaveu republicà ha reclamat la reobertura immediata del servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, i no només fins a Ripoll, així com la reparació dels túnels amb problemes per poder restablir el servei fins a la Tor de Querol al més aviat possible.
