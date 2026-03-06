Una exposició a Vallfogona de Ripollès recorda les primeres regidores i alcaldesses de la Segona República
La sala de plens de l’Ajuntament acull la mostra itinerant de la Fundació Josep Irla, que es completarà el 8 de març amb una xerrada a la Sala Polivalent
La sala de plens de l’Ajuntament de Vallfogona de Ripollès acull des del 28 de febrer i fins al 13 de març l’exposició “1934-1939: Pioneres del municipalisme feminista”. La mostra, impulsada per la Fundació Josep Irla, posa el focus en les primeres dones que van participar activament en la política municipal a Catalunya. A més, el 8 de març a les 11 h s’hi afegirà la xerrada “Regidores en primera persona” a la Sala Polivalent.
L’exposició recupera la memòria de les primeres regidores i alcaldesses que, durant els anys de la Segona República, van entrar en espais de representació política local. Segons la nota de premsa aportada, aquell període va ser decisiu en l’ampliació dels drets polítics i socials de les dones, sobretot després de l’aprovació del sufragi femení el 1931.
Els plafons expliquen qui van ser aquestes pioneres, quins obstacles van haver d’afrontar i quin llegat van deixar. També situen el municipalisme com un espai clau per a la participació política i la transformació social d’aquells anys.
Xerrada de Teresa Jordà
La programació es completarà el diumenge 8 de març, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones, amb la xerrada “Regidores en primera persona”. L’acte es farà a la Sala Polivalent i comptarà amb regidores i exregidores de Vallfogona de Ripollès i amb la diputada Teresa Jordà, que compartiran experiències i reflexions sobre la presència i l’evolució del paper de les dones en la política local.
La iniciativa busca, segons el material facilitat, recuperar memòria històrica i fer visible un paper sovint arraconat en la vida política. També vol obrir espais de reflexió sobre els avenços assolits i els reptes que encara continuen oberts en matèria d’igualtat dins l’àmbit institucional i polític.
A Vallfogona, la mostra es podrà visitar fins al 13 de març i tindrà el seu punt de trobada públic el 8 de març amb una conversa que trasllada aquesta memòria al present de la política municipal.
Subscriu-te per seguir llegint
- Enxampen Aleix Espargaró fent un avançament molt perillós amb bicicleta a Girona
- Cues quilomètriques a l'AP-7 per un accident múltiple a Vilablareix
- «Els cotxes són la meva passió, però hi entenc més de pastissos»
- Toni Pons registra un nou rècord de facturació i es prepara per traslladar-se a Bescanó
- Tanquen accessos a les lleres del Ter i la Muga pel desembassament del Pasteral i Darnius-Boadella davant la borrasca Regina
- L’infantament de Marc Bernal
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi
- Experts alerten: què passaria amb els teus estalvis al banc si l’Estat espanyol entrés en guerra