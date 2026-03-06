El Govern anunciarà dilluns el projecte guanyador del Campus del nou Trueta
L'empresa disposarà de 25 milions d'euros per redactar la proposta i dirigir l'obra
El Govern de la Generalitat anunciarà dilluns el projecte guanyador del Campus de Salut de Girona, que inclourà el nou hospital Josep Tueta. Inicialment, la informació s'havia de donar el desembre passat però l'anunci s'ha endarrerit a causa d’una impugnació presentada per un dels equips participants, que va recórrer la seva no admissió per haver lliurat documentació fora de termini. El procediment va quedar suspès fins al mes de desembre mentre el Tribunal de Contractes va resoldre el recurs.
Inicialment, el projecte guanyador s'havia d'escollir entre cinc projectes que van resultar finalistes en un concurs públic. Per seleccionar aquestes cinc propostes, el jurat va valorar les propostes gràfiques presentades pels licitadors sota lema i es van examinar en funció dels criteris que hi havia en el plec de clàusles, com ara la implantació de l'edifici i la seva relació amb l'entorn, la idea d'un campus integrat, la funcionalitat i la ubicació de les grans àrees, entre d'altres criteris.
El guanyador de la redacció del projecte i la direcció de l'obra signarà un contracte valorat en 25,37 milions d'euros. A partir de la formalització del contracte, hi haurà un termini de dos anys per a la redacció de projectes bàsic i executiu. El termini de les obres dependrà del projecte aprovat.
Model de finançament
De forma paral·lela, s'encarregarà un estudi per definir el model de finançament, tenint en compte els costos d’urbanització i edificació del projecte. L’encàrrec es farà durant el primer semestre del 2026, amb l’objectiu de poder disposar de les conclusions abans de finals d’any.
Per la seva banda, el coordinador del Campus de Salut, Ferran Cordón, ha reafirmat recentment la voluntat d'inaugurar el nou Campus de Salut el 2031. Assegura que representarà un impuls urbanístic de es dues ciutats i una millora en l’ambit sanitari, docent, innovacio i recerca.
Subscriu-te per seguir llegint
- Enxampen Aleix Espargaró fent un avançament molt perillós amb bicicleta a Girona
- Cues quilomètriques a l'AP-7 per un accident múltiple a Vilablareix
- «Els cotxes són la meva passió, però hi entenc més de pastissos»
- Toni Pons registra un nou rècord de facturació i es prepara per traslladar-se a Bescanó
- Tanquen accessos a les lleres del Ter i la Muga pel desembassament del Pasteral i Darnius-Boadella davant la borrasca Regina
- L’infantament de Marc Bernal
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi
- Experts alerten: què passaria amb els teus estalvis al banc si l’Estat espanyol entrés en guerra