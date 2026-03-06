L’Oncolliga impulsa millores a l’ICO Girona amb una donació de més de 50.000 euros
La inversió s'ha destinat a un nou ecògraf, la renovació de la llicència d’unes ulleres de realitat virtual i l’adequació d’alguns espais assistencials
L’Institut Català d’Oncologia (ICO) ha rebut una donació valorada amb més de 53.000 euros en diferents equipaments mèdics per part de la Fundació Oncolliga Girona amb els diners recollits a la darrera edició de l’Oncotrail, que es va fer el mes d’octubre de l’any passat.
Aquest donatiu s’ha destinat a la compra d’un ecògraf per la Unitat d’Atenció Continuada Oncològica (UACO), la renovació de la llicència per a la utilització d’unes ulleres de realitat virtual per als pacients hospitalitzats i al projecte de transformació i millora dels espais de treball de la planta vuitena d’Oncologia, amb l’objectiu de poder oferir als i les a professionals un entorn més saludable, ergonòmic i centrat en les persones.
Aquests nous equipaments permetran millorar la qualitat assistencial dels pacients, facilitant diagnòstics més precisos i proporcionant major confort durant els tractaments així com millorant els espais assistencials.
En aquest punt, l’ecògraf portàtil, que estarà ubicat a la UACO, permetrà dur a terme tècniques més segures, com la canalització de vies i la realització de drenatges, facilitarà una presa de decisions més àgil gràcies a un diagnòstic més ràpid i evitarà el trasllat dels pacients a altres serveis per sotmetre’s a una ecografia.
D’altra banda, les ulleres de realitat virtual, que ja s’utilitzen des de fa un parell d’anys amb els pacients ingressats amb un alt grau de satisfacció, ofereixen una experiència immersiva que contribueix a reduir l’ansietat i el dolor, i permet viure moments de desconnexió i relaxació durant l’hospitalització.
Finalment, aquesta donació també permetrà millorar diversos espais assistencials de la planta d’hospitalització, com ara l’àrea de treball de l’equip d’infermeria, la sala de preparació de la medicació, el magatzem i els espais destinats al personal. Aquestes actuacions s’emmarquen en la voluntat de promoure entorns laborals saludables per als professionals.
