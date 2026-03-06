La llevantada Regina provoca les primeres incidències i deixa 147 litres a Viladrau
El temporal deixa una desena de sortides dels Bombers i fa pujar el cabal dels principals rius gironins
La llevantada Regina ja es fa notar a les comarques gironines. El temporal ha deixat les primeres incidències durant la nit, amb una desena de serveis dels Bombers per arbres caiguts i petites inundacions, i també acumulacions de pluja destacades. Entre dijous i aquest divendresa les 8 del matí, Viladrau ha recollit 147,2 litres, mentre es mantenen els avisos per intensitat i acumulació de pluja, fort vent, temporal marítim i l’augment del cabal dels rius.
Entre els municipis amb serveis hi ha Sant Feliu de Buixalleu, Brunyola i Lloret de Mar, en un episodi de pluges que també ha descarregat amb força en diversos punts de la demarcació.
Pel que fa a la precipitació acumulada des d’ahir i fins avui a les 8 del matí, destaca especialment Viladrau, amb 147,2 litres per metre quadrat. A les comarques gironines, els valors més elevats s’han recollit al Ripollès, amb 94 litres a Sant Pau de Segúries i 91,8 litres a Molló. També sobresurten els registres de la Garrotxa, amb 70,7 litres a la Vall d’en Bas i 64,3 litres a Olot.
A la Selva, s’han acumulat 58,7 litres a Anglès, 56,4 litres a Santa Coloma de Farners i 35,7 litres a Fogars de la Selva. A l’Alt Empordà, el registre més alt és el de Darnius, amb 54 litres, seguit dels 38,5 litres de Navata i els 33,9 litres de Cabanes. Al Pla de l’Estany, Banyoles ha recollit 47,6 litres.
Al Gironès, s’han registrat 40,4 litres a Cassà de la Selva, 35 litres a Girona i 23,8 litres a Fornells de la Selva. Al Baix Empordà, els principals valors són els 29,4 litres de la Bisbal d’Empordà, els 28,3 litres de Palafrugell, els 24,3 litres de la Tallada d’Empordà, els 22,7 litres de Castell d’Aro i els 21 litres de Torroella de Montgrí. També s’han registrat pluges a l'Alt Empordà, però les acumulacions són més minses com 20,6 litres a Castelló d’Empúries o els 19,7 litres a Torroella de Fluvià,.
Onatge: 5,28 metres a Begur
De cara a aquest divendres, l’episodi manté actius els avisos per acumulació de pluja, amb possibilitat de superar els 200 litres en 24 hores, i també per intensitat de pluja gairebé arreu, a més de fort vent i temporal marítim, que podria provocar inundacions en punts del litoral.
A Blanes per exemple, ha augmentat el temporal de mar amb fort onatge i ha estat plovent de manera intermitent tota la nit, afegint-s'hi ratxes de vent fort, informa el consistori. La boia de Ports de l'Estat del cap de Begur ha registrat una pic d'onada de 5,28 metres d'altura.
Alerta pel cabal alt
A tot això s’hi suma l’augment del cabal de diversos rius, com la Muga, el Fluvià i el Ter, que avui baixen molt per sobre del que és habitual. En aquest context, es demana evitar els accessos a rius, rieres i guals, especialment en zones vulnerables. Segons l’avís que m’has passat, l’Agència Catalana de l’Aigua ha emès un avís d’increment de cabal del Ter a Sant Joan de les Abadesses, on el riu ha arribat aquest als 70,7 m³/s i ha superat el llindar de perill.
Des de dijous, a més, diversos ajuntaments gironins han tancat accessos a les lleres del Ter i la Muga pel desembassament preventiu del Pasteral i Darnius-Boadella per les fortes pluges.
Davant de la situació meteorològica, Protecció Civil demana evitar rius, rieres i guals per l’augment del cabal i el risc d’inundacions.
