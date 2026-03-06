L'alcalde de Sant Joan de les Abadesses fa una crida a la calma arran de les dues agressions sexuals
Els Mossos investiguen els dos casos, que s'han donat en situacions diferents i de moment hi ha un detingut
L'alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roqué, ha condemnat aquest divendres les dues agressions sexuals que presumptament hi ha hagut en pocs dies al municipi i ha fet una crida a la calma. "Som un poble tranquil i no estem acostumats a patir-ho", ha afirmat en declaracions a l'ACN. Per això, ha dit, cal enviar un missatge "clar i contundent": "Condemnem aquests fets, expressem la llibertat de les persones i sobretot el respecte a les dones". Els dos casos, que s'han donat en circumstàncies diferents, estan sota investigació policial. En un ja hi ha un detingut mentre que en l'altre cas els Mossos continuen amb les indagacions. Aquest divendres hi ha convocada una concentració de rebuig a les 20 h. davant de l'Ajuntament.
"Estem colpits i tristos per uns fets que no havien d'haver passat". Amb aquestes paraules, l'alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roqué, valorava els dos casos de presumptes agressions sexuals que hi ha hagut en pocs dies. "Són dos fets molt diferents, tots dos sota investigació, però nosaltres hem considerat que s'havien de tractar per igual i, per tant, els condemnen de la mateixa manera", ha detallat.
Per expressar el rebuig a aquests fets, entitats locals i l'Ajuntament han convocat aquest vespre a les 20 h. davant a la plaça Major una concentració. "Esperem que les dues es resolguin i que puguem passar pàgina, sobretot no oblidant que això ens ha de servir perquè no ens torni a passar", ha remarcat. De moment, ha dit, cal deixar que les investigacions segueixin el seu curs.
Un detingut i dos casos oberts
Aquest dijous els Mossos van detenir un home de 30 anys, sense antecedents, com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual sense penetració amb violència i intimidació. L'home també està acusat d'un delicte de lesions i detenció il·legal. Segons fonts policials, l'agressió va tenir lloc aquest dimecres, cap a les nou del vespre, en un carrer de Sant Joan de les Abadesses. L'home hauria ferit i retingut la víctima.
El segon cas, que va transcendir aquest dijous al vespre, és una presumpta agressió sexual en un domicili del poble. La víctima és una dona jove. Els fets que s'investiguen se situen la matinada de dijous a divendres del 27 de febrer. De moment no hi ha hagut detinguts i no han transcendit més detalls del cas. Els Mossos segueixen indagant.
