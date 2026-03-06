Un tacògraf irregular i jornades maratonianes: 59 infraccions de transports en un camió interceptat a la Jonquera
La inspecció dels Mossos acaba amb 47.011 euros en sancions a l'empresa de transports i el vehicle immobilitzat
Els Mossos d’Esquadra van denunciar el 4 de març l’empresa responsable d’un camioner interceptat a la Jonquera després de detectar-hi 59 infraccions administratives relacionades amb la normativa de transports. El conjunt de les sancions s’eleva a 47.011 euros.
La intervenció la van fer agents de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona durant un control de transports situat al punt quilomètric 7 de l’AP-7, en sentit Barcelona. Cap a les deu del matí, els agents van aturar un camió i van comprovar que el tacògraf del vehicle no estava homologat per registrar els temps de conducció i descans.
En descarregar les dades de la targeta del conductor, els policies van constatar que aquell mateix dia havia conduït més de 13 hores sense fer el descans reglamentari.
La revisió de les jornades anteriors va permetre detectar un total de 59 infraccions. Segons els Mossos d’Esquadra, la majoria estaven relacionades amb l’incompliment dels temps de conducció i descans, amb jornades que superaven les 15 hores al volant i períodes de descans diari inferiors a 6 hores.
Arran d’aquests fets, els agents van denunciar l’empresa responsable amb una sanció total de 47.011 euros.
El vehicle va quedar immobilitzat fins que s’aboni l’import de les denúncies i el conductor hagi fet el descans corresponent.
