Un tacògraf irregular i jornades maratonianes: 59 infraccions de transports en un camió interceptat a la Jonquera

La inspecció dels Mossos acaba amb 47.011 euros en sancions a l'empresa de transports i el vehicle immobilitzat

El camió immobilitzat després de la troballa de les irregularitats a la Jonquera. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

La Jonquera

Els Mossos d’Esquadra van denunciar el 4 de març l’empresa responsable d’un camioner interceptat a la Jonquera després de detectar-hi 59 infraccions administratives relacionades amb la normativa de transports. El conjunt de les sancions s’eleva a 47.011 euros.

La intervenció la van fer agents de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona durant un control de transports situat al punt quilomètric 7 de l’AP-7, en sentit Barcelona. Cap a les deu del matí, els agents van aturar un camió i van comprovar que el tacògraf del vehicle no estava homologat per registrar els temps de conducció i descans.

En descarregar les dades de la targeta del conductor, els policies van constatar que aquell mateix dia havia conduït més de 13 hores sense fer el descans reglamentari.

El camió immobilitzat a la Jonquera. / Mossos d'Esquadra

La revisió de les jornades anteriors va permetre detectar un total de 59 infraccions. Segons els Mossos d’Esquadra, la majoria estaven relacionades amb l’incompliment dels temps de conducció i descans, amb jornades que superaven les 15 hores al volant i períodes de descans diari inferiors a 6 hores.

Arran d’aquests fets, els agents van denunciar l’empresa responsable amb una sanció total de 47.011 euros.

El vehicle va quedar immobilitzat fins que s’aboni l’import de les denúncies i el conductor hagi fet el descans corresponent.

TEMES

