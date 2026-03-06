Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tallen gairebé dues hores els túnels de Bracons pels efectes de la pluja i un problema estructural

La incidència ha deixat conductors aturats a banda i banda en una de les principals connexions entre la Garrotxa i Osona

Els túnels de Bracons, en una imatge d'arxiu.

Els túnels de Bracons, en una imatge d'arxiu. / Redacció

Eva Batlle

Eva Batlle

La Vall d'en Bas

Els túnels de Bracons han estat tallats aquest divendres al matí durant gairebé dues hores arran dels efectes de la pluja a la C-37 i de la detecció d’un problema estructural.

Segons informa el Servei Català de Trànsit, el tall ha començat cap a les vuit i deu del matí i la circulació no s’ha pogut reobrir fins a tres quarts de deu.

La incidència ha deixat aturats conductors a banda i banda de Bracons que volien circular per aquesta via, que connecta la Garrotxa i Osona entre la Vall d’en Bas i Torelló.

Segons les primeres informacions, les fortes pluges -han deixat més de 70 litres a la Vall d'en Bas des de dijous- haurien provocat alguna afectació a la infraestructura.

Alguns usuaris han explicat que, un cop reoberta la carretera, han pogut comprovar que hi havia hagut algun despreniment de roques al llarg del recorregut.

Amb tot, haurà de ser el Departament de Territori de la Generalitat, a través dels seus tècnics, qui determini l’abast real de les afectacions a la via i qui n'informarà.

· Estem treballant per ampliar aquesta informació

