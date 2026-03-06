Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
gasolineres barates Gironaocupes GironaRyanairfestival StrenesJordi RocaRally Costa Brava
instagramlinkedin

Tanquen temporalment l'espai Cal Marquès per renovar-lo

L'Ajuntament de Camprodon pretén reforçar el discurs museogràfic de la Retirada

Vista d’una de les sales de l’Espai Cultural de Cal Marquès

Vista d’una de les sales de l’Espai Cultural de Cal Marquès / Jordi Remolins

Jordi Remolins

Jordi Remolins

Camprodon

L’Espai Cultural de Cal Marquès ha iniciat aquesta setmana un període de renovació de les instal·lacions per millorar l’exposició permanent dedicada a la Retirada de la Guerra Civil.

La intenció de l’Ajuntament de Camprodon és modernitzar i reforçar el discurs museogràfic de la mostra, amb la substitució de la il·luminació interior, el repintat de les parets i el reforç de l’atmosfera de l’exposició.

La reforma inclourà plafons metàl·lics vinculats a la retirada, vinils a les finestres i una relectura dels continguts gràfics per fer-los més coherents amb el relat històric. A més, es retolarà l’exterior per fer més visible l’equipament dins del nucli urbà.

Propietat d'un marquès i bombardejat

L’Espai Cultural de Cal Marquès està ubicat en un edifici d’estil gòtic del segle XVII que va ser propietat del marquès d’Alfarràs, del qual en va prendre el nom.

Notícies relacionades

Al segle XVIII va ser bombardejat, però a finals del segle XX es va rehabilitar amb pisos residencials a la part alta i locals comercials a peu de carrer, a més de l’Espai Cultural.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents