Tanquen temporalment l'espai Cal Marquès per renovar-lo
L'Ajuntament de Camprodon pretén reforçar el discurs museogràfic de la Retirada
L’Espai Cultural de Cal Marquès ha iniciat aquesta setmana un període de renovació de les instal·lacions per millorar l’exposició permanent dedicada a la Retirada de la Guerra Civil.
La intenció de l’Ajuntament de Camprodon és modernitzar i reforçar el discurs museogràfic de la mostra, amb la substitució de la il·luminació interior, el repintat de les parets i el reforç de l’atmosfera de l’exposició.
La reforma inclourà plafons metàl·lics vinculats a la retirada, vinils a les finestres i una relectura dels continguts gràfics per fer-los més coherents amb el relat històric. A més, es retolarà l’exterior per fer més visible l’equipament dins del nucli urbà.
Propietat d'un marquès i bombardejat
L’Espai Cultural de Cal Marquès està ubicat en un edifici d’estil gòtic del segle XVII que va ser propietat del marquès d’Alfarràs, del qual en va prendre el nom.
Al segle XVIII va ser bombardejat, però a finals del segle XX es va rehabilitar amb pisos residencials a la part alta i locals comercials a peu de carrer, a més de l’Espai Cultural.
Subscriu-te per seguir llegint
- Enxampen Aleix Espargaró fent un avançament molt perillós amb bicicleta a Girona
- Cues quilomètriques a l'AP-7 per un accident múltiple a Vilablareix
- «Els cotxes són la meva passió, però hi entenc més de pastissos»
- Tanquen accessos a les lleres del Ter i la Muga pel desembassament del Pasteral i Darnius-Boadella davant la borrasca Regina
- L’infantament de Marc Bernal
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi
- Experts alerten: què passaria amb els teus estalvis al banc si l’Estat espanyol entrés en guerra
- El preu de la gasolina s’enfila: aquestes són les benzineres més barates a Girona