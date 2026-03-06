Turull carrega a Olot contra Illa i assegura que els seus comptes “castiguen” les classes mitjanes
El secretari general de Junts participa en un col·loqui amb Salvador Vergés i l’alcalde Agustí Arbós, que reivindica la baixada del 5% de la delinqüència aquest 2025
El secretari general de Junts, Jordi Turull, va carregar aquest dijous a Olot contra el Govern de Salvador Illa i va assegurar que Catalunya necessita “uns pressupostos, una fiscalitat i un finançament que defensin les classes mitjanes i treballadores” i no pas, segons va dir, uns comptes que “les castiguen encara més”. Turull va fer aquestes declaracions en un col·loqui organitzat per Junts per Catalunya en el marc de la campanya Junts Respon, celebrat davant d’un centenar de persones.
L’acte va comptar també amb la participació del portaveu de Junts al Parlament i cap de llista a la demarcació de Girona, Salvador Vergés, i de l’alcalde d’Olot, Agustí Arbós. Segons el partit, aquest cicle de conferències té com a objectiu apropar a la ciutadania el model de país que defensa la formació i les mesures que impulsa per fer-lo possible.
Durant la seva intervenció, Turull va contraposar el model de Junts amb el del PSC, que va definir com un “projecte de subordinació a Madrid, incompetència i polítiques dels Comuns”. El dirigent juntaire va sostenir que les esmenes a la totalitat als pressupostos dels socis d’Illa evidencien, al seu parer, “el seu fracàs” i aboquen el país a “un període d’inestabilitat i incertesa”. En aquesta línia, també va criticar que el president de la Generalitat no hagi estat capaç de pactar els comptes amb els seus socis després d’un any i mig i va afirmar que acabaran esdevenint “una qüestió de confiança”.
Per la seva banda, Salvador Vergés va posar el focus en la manera de negociar carpetes clau a Madrid i va marcar distàncies amb Esquerra Republicana. El portaveu parlamentari de Junts va defensar que qüestions com el traspàs de Rodalies o el model de finançament no es poden “tancar en fals” ni resoldre amb “acords de mínims”, perquè un cop es tanquen, va advertir, poden passar molts anys abans no es tornin a renegociar. Per això, va reclamar fer-ho “amb autoestima” i amb unitat de les forces independentistes. “Mentre no puguem ser independents, hem de poder treballar en tot el que ens acosti a la independència”, va afirmar.
Més agents a Olot
L’alcalde d’Olot, Agustí Arbós, va centrar la seva intervenció en la seguretat i va repassar diverses actuacions impulsades pel govern municipal durant l’últim any. Segons va explicar, el cos de la policia municipal ha passat de 46 a 60 agents i s’ha creat una unitat operativa especialitzada en delinqüència i prevenció. Arbós també va assegurar que aquest 2025 la delinqüència ha baixat un 5% a la ciutat, fet que, segons va remarcar, no passava des de feia sis anys.
En aquest sentit, l’alcalde va defensar que la seguretat és una prioritat per a l’equip de govern i va vincular aquesta línia de treball amb la tasca dels diputats de Junts al Congrés. Arbós va citar, en concret, la recent aprovació de la llei contra la multireincidència com una eina per dotar els municipis de més recursos davant aquest fenomen. Tot i això, va admetre que encara són lluny “d’allò que voldríem”, però va assegurar que la línia seguida és la correcta.
