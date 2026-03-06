Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
borrasca Reginanou hospital TruetaRyanairBalandrauagenda GironaRally Costa Bravagasolineres barates Girona
instagramlinkedin

Unes 250 persones rebutgen les recents agressions sexuals a Sant Joan de les Abadesses

En pocs dies s'han produït dos casos que s'estan investigant pels Mossos i arran dels quals ja s'ha detingut una persona

Un moment de la concentració per rebutjar les dues agressions sexuals a Sant Joan de les Abadesses

Un moment de la concentració per rebutjar les dues agressions sexuals a Sant Joan de les Abadesses / Jordi Remolins

Jordi Remolins

Jordi Remolins

Sant Joan de les Abadesses

Prop de 250 persones s'han reunit aquest vespre a la plaça major de Sant Joan de les Abadesses amb l’objectiu de manifestar-se en contra de les dues agressions sexuals que han tingut lloc al municipi del Ripollès en els darrers dies. L’encarregat de protagonitzar un breu parlament com a missatge de solidaritat cap a les dues víctimes ha estat l’alcalde, Ramon Roqué, que ha aprofitat també per transmetre calma a la població.

Una coneguda d’una de les víctimes també va voler interpel·lar als santjoanins. És per això que va narrar part de les circumstàncies que havia patit la dona agredida i de quina manera va poder superar aquell moment mantenint-se ferma malgrat estar retinguda i amenaçada per l’individu. La concentració, que ha tingut lloc sota la pluja, ha finalitzat amb aplaudiments per part de tots els assistents.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents