Unes 250 persones rebutgen les recents agressions sexuals a Sant Joan de les Abadesses
En pocs dies s'han produït dos casos que s'estan investigant pels Mossos i arran dels quals ja s'ha detingut una persona
Prop de 250 persones s'han reunit aquest vespre a la plaça major de Sant Joan de les Abadesses amb l’objectiu de manifestar-se en contra de les dues agressions sexuals que han tingut lloc al municipi del Ripollès en els darrers dies. L’encarregat de protagonitzar un breu parlament com a missatge de solidaritat cap a les dues víctimes ha estat l’alcalde, Ramon Roqué, que ha aprofitat també per transmetre calma a la població.
Una coneguda d’una de les víctimes també va voler interpel·lar als santjoanins. És per això que va narrar part de les circumstàncies que havia patit la dona agredida i de quina manera va poder superar aquell moment mantenint-se ferma malgrat estar retinguda i amenaçada per l’individu. La concentració, que ha tingut lloc sota la pluja, ha finalitzat amb aplaudiments per part de tots els assistents.
