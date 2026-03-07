Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Estat va licitar fa tres anys un viaducte per evitar les esllavissades a Sant Joan de les Abadesses

Es preveu poder obrir com a mínim un carril de l'N-260 a partir de dilluns mentre es fan les obres de consolidació de l'esllavissada de Ribamala

L'esllavissada a l'N-260 del divendres a Sant Joan les Abadesses.

Jordi Remolins

Jordi Remolins

Ripoll

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de l’Estat espanyol va anunciar a finals de març de 2023 la licitació de la redacció del projecte de condicionament de dos trams de la carretera N-260, un dels quals és precisament el de Ribamala on divendres hi va haver l’esllavissada que va acabar amb un conductor ferit, i el tancament al trànsit rodat com a mínim durant el cap de setmana. L’obra preveu afectar un tram de més d’un quilòmetre amb la construcció d’un viaducte que ha de transcórrer per sobre del riu Ter, a mig camí de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses. Fa tretze anys un esvoranc ja va afectar aquell mateix tram, desgastat per la proximitat del curs fluvial i va obligar a donar pas alternatiu als vehicles mentre es van fer les obres de reparació. En aquella actuació també es va reforçar la xarxa de protecció per evitar les esllavissades de roques del lateral.

Esllavissada a la carretera N-260 al pas per Ripoll

Les obres també afectaven un tram perillós, a la colònia Llaudet a Sant Joan de les Abadesses. L’alcalde santjoaní, Ramon Roqué, explica que actualment el projecte de les dues obres ja està redactat i el projecte executiu està “en una fase avançada”, amb diverses reunions entre el Ministeri i els representants municipals. En tot cas caldrà que hi hagi viabilitat econòmica, perquè inicialment les dues actuacions s’havia previst al votant dels 9,5 milions d’euros.

La previsió de tornar a obrir com a mínim un carril de la carretera és per dilluns, tot i que les obres per estabilitzar del tot la zona i pot durar setmanes. Aquest mateix diumenge s’iniciaran els treballs en vertical, i provisionalment s’ha obert un petit pas per si hi ha de circular algun vehicle d’emergències.

