El pantà de Susqueda supera la seva capacitat i sobreïx després de la llevantada Regina
L’embassament ha arribat al 102%, mentre Darnius-Boadella també desembassa i es manté l’alerta pels cabals elevats
Els embassaments gironins presenten un aspecte molt diferent del de fa tot just dos anys després del pas de l’última llevantada, batejada amb el nom de Regina. Si aleshores la imatge era la de la sequera i dels pantans en mínims històrics, aquest dissabte al matí la fotografia era ben diferent: el pantà de Susqueda sobreeixia i l’aigua passava pel capdamunt de la presa, una escena poc habitual que molts curiosos han volgut immortalitzar.
Segons les dades en temps real de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Susqueda es troba al 102% de la seva capacitat, amb 229 hectòmetres cúbics d’aigua, per sobre dels 223,58 hm³ que pot emmagatzemar. Aquesta situació comporta un augment del cabal desembassat i, en conseqüència, fa créixer de manera notable el cabal del riu Ter.
De fet, l’ACA ha activat una alerta a l’altura de la Cellera de Ter, on s’ha assolit el llindar d’alerta arran del sobreeiximent de Susqueda. El cabal és de 208 m3/s i la previsió és que continuï creixent durant les pròximes hores. Per això, es demana molta precaució a tot el curs del Ter, des d’aquest punt fins a la desembocadura.
D’altra banda, l’altre pantà del sistema Ter-Llobregat, el de Sau, que tot i no ser a les comarques gironines està connectat amb Susqueda, també es troba molt ple, concretament al 98,9%.
Pel que fa al Pasteral, on fa dies que es desembassa, l’embassament se situa al 131%, amb un volum de 168 hm³, quan el dia 5, abans de la borrasca, n’hi havia 114,5. Municipis com la Cellera de Ter han alertat els veïns del tancament de les ribes del Ter des del Pasteral fins a la Cellera, dins de tot el terme municipal, per motius de seguretat davant l’increment del cabal. També han demanat prudència i que ningú s’acosti al riu, als guals ni a les zones de ribera.
L’altre pantà que tampoc ha parat de rebre aigua durant les últimes hores a causa de les pluges és el de Darnius-Boadella, que també està desembassant. Aquest dissabte es troba al 96,8%, amb un volum de 61,3 hm³, molt a prop del màxim de 63,3 hm³. La Muga també ha incrementat notablement el cabal. Per exemple, a Boadella, si el dia 5 era de 15 m3/s, aquest dissabte ja s’ha enfilat fins als 66,6 m3/s.
Divendres, algunes estacions de les comarques de Girona van registrar el seu dia més plujós des del temporal Gloria - del 20 o 21 de gener de 2020-, segons el Meteocat es tracta de les estacions de Molló amb 120,1 litres i la de la Vall d'en Bas amb 76,6 litres
Alerta pels cabals
Davant d’aquesta situació, Protecció Civil alerta que, tot i la finalització de l’episodi de precipitacions, diversos rius continuen presentant cabals elevats, segons les dades de l’ACA. Es manté el nivell de perill al riu Muga, al voltant de Boadella d’Empordà, amb cabals molt alts derivats tant de les pluges com dels desembassaments de l’embassament de Darnius-Boadella. A la conca del Ter també es registren cabals molt elevats, especialment a Sant Joan de les Abadesses, i cabals alts a Ripoll p Torroella de Montgrí, entre altres punts. També es detecten cabals destacats en altres rius de les conques internes, com el Fluvià, la Tordera i el Daró.
Més de 220 litres a Santa Pau
A tot això cal afegir-hi les precipitacions acumulades entre el 5 i el 7 de març, fins a les 11 del matí, amb registres molt destacats a les comarques gironines i també a Viladrau. Entre els valors més alts hi ha els 221,2 litres de Santa Pau, els 214,2 de Viladrau, els 193,8 de Sant Pau de Segúries i els 187,4 de Molló-Fabert. També destaquen els 174 litres de Mieres, els 163 de la Vall de Bianya, els 156,8 de Beget, els 149,6 de Camprodon, els 144,6 d’Olot - el Parc Nou i els 132,9 de Sant Joan de les Abadesses. Per sobre dels 100 litres també hi ha la Vall d’en Bas, amb 123,5; Arbúcies, amb 121,4; Maià de Montcal, amb 117,3; Ulldeter, amb 116,9; Santa Coloma de Farners, amb 103,4, i el pantà de Darnius-Boadella, amb 102.
Des de dijous, la Regió d’Emergències de Girona ha atès 81 avisos relacionats amb les afectacions per la pluja. La majoria han estat per caiguda d’arbres i petites inundacions. Tot i això, l’episodi també ha deixat un ferit greu en un accident de trànsit a l’N-260, aquest divendres al vespre, després d’un despreniment de roques a Ripoll.
Segons el Servei Català del Trànsit (SCT), aquest dissabte continua tallada per aquests despreniments l’N-260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, amb desviaments senyalitzats per l’N-260a i la GI-521. A més, també hi ha tres carreteres locals tallades a la demarcació de Girona per inundacions i esllavissades.
