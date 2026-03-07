Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Presó provisional i sense fiança per al detingut per l'agressió sexual amb violència de Sant Joan de les Abadesses

Està acusat d'agredir sexualment una dona al carrer, retenir-la i causar-li lesions amb un "instrument perillós"

La façana Jutjats de Ripoll en una foto d'arxiu.

La façana Jutjats de Ripoll en una foto d'arxiu. / ACN/Arxiu

Eva Batlle

Eva Batlle

Ripoll

El jutjat de guàrdia de Ripoll ha enviat aquest dissabte a presó provisional, comunicada i sense fiança l’home de 30 anys detingut pels Mossos d’Esquadra per una agressió sexual amb violència a Sant Joan de les Abadesses. La plaça única de la secció de Primera Instància i Instrucció del Tribunal d’Instància de Ripoll ha rebut el detingut aquest dissabte i el jutge n’ha acordat l’ingrés a presó.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la causa ha quedat oberta per un delicte d’agressió sexual sense penetració amb violència i intimidació i per un delicte de lesions agreujades per ús d’instrument perillós.

Els fets es remunten a dimecres al vespre, cap a les nou, en un carrer de Sant Joan de les Abadesses. Segons fonts policials, l’home hauria abordat una dona mentre passejava el gos al barri de la Coromina del Bac. Presumptament, la va atacar, la va fer caure i la va retenir durant una estona mentre li feia tocaments en diverses parts del cos.

La víctima es va resistir i, segons les primeres indagacions, l’agressor l’hauria amenaçat amb un objecte punxant tipus arma blanca i li hauria provocat ferides. Quan l’home va marxar, la dona va poder alertar el 112, fet que va activar els Mossos d’Esquadra i el Sistema d’Emergències Mèdiques. La dona va ser atesa en un centre hospitalari.

Arran dels fets, els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de Ripoll van obrir una investigació i van aconseguir identificar el presumpte autor la mateixa nit. Finalment, el van detenir dijous a les sis de la matinada en un domicili de Ripoll.

Segona agressió, sota investigació

Els Mossos d’Esquadra investiguen una altra agressió sexual a Sant Joan de les Abadesses. En aquest cas, els fets haurien passat la matinada de divendres 27 de gener en un domicili del municipi i la víctima és una dona jove. De moment, no consten detinguts i la investigació continua oberta.

Arran dels dos casos, l’Ajuntament va convocar divendres una concentració de rebuig a la població. Unes 250 persones es van aplegar a la plaça Major.

TEMES

