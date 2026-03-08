CaixaBank i entitats socials impulsen una acció solidària per a dones amb càncer
Una iniciativa al partit entre el Bàsquet Girona i l’Unicaja recapta fons per al programa “Guapes i Valentes” de l’Oncolliga Girona
En el marc de la celebració del Dia Internacional de la Dona i de la Setmana per la Igualtat, impulsada per CaixaBank, l’entitat financera ha dut a terme dues iniciatives solidàries en el partit entre el Bàsquet Girona i l’Unicaja de Màlaga d'aquest diumenge. Les dues accions han involucrat diverses entitats socials del territori en línia amb un dels objectius principals del patrocini: apropar l’esport a tots els col·lectius en tot el territori d’influència amb una vessant social marcada per impulsar el concepte de "bàsquet amb bon fons".
Per una banda, s’ha impulsat la Grada Solidària CaixaBank, la primera de la temporada i exclusivament femenina, on dones de la Fundació Oncolliga Girona, la Fundació Elna, la Fundació Els Joncs i la Fundació Ramon Noguera, així com clientes i empleades de l’entitat financera, han pogut gaudir del partit i reivindicar conjuntament el 8-M.
Al mateix temps, i a peu de pista, durant la mitja part del partit, s’ha dut a terme una encistellada solidària a favor del programa “Guapes i Valentes” de l’Oncolliga Girona, iniciativa orientada a promoure el benestar físic i emocional de les dones que pateixen càncer.
De la mà de les Voluntàries de CaixaBank, 10 noies del club esportiu Santa Eugènia de Ter CESET, han tingut l’oportunitat de tirar a cistella vàries vegades, i per cada encistellada aconseguida, Fundació “la Caixa”, a través de CaixaBank, ha donat 100€ a favor del programa “Guapes i Valentes” de l’Oncolliga.
Acompanyar les dones més enllà del tractament
La presidenta de la Fundació Oncolliga Girona, Paqui Badosa, destaca que el programa “Guapes i Valentes” vol oferir un suport integral a les dones que pateixen càncer, atenent no només la malaltia sinó també l’impacte físic, emocional i social que comporta.
“Quan una dona rep un diagnòstic oncològic, la seva vida canvia en molts aspectes. El nostre propòsit és acompanyar-la perquè se senti sostinguda i amb eines per recuperar força, autoestima i qualitat de vida”, explica Badosa.
El programa inclou diferents serveis orientats al benestar de les participants. Entre aquests hi ha atenció psicològica individual i grups de suport, així com activitats d’activitat física terapèutica com marxa nòrdica, ioga oncològic, exercicis de força o aquagym. També ofereix serveis d’estètica oncològica, banc de perruques, assessorament nutricional i rehabilitació, amb l’objectiu de posar la persona al centre del procés.
"El programa Guapes i Valentes d'Oncolliga suposa un abans i un després per a moltes dones"
Segons Badosa, moltes de les dones que hi participen expliquen que el programa representa “un abans i un després”. “No només milloren físicament, sinó que recuperen espais de normalitat i de relació. Compartir el procés amb altres dones crea una xarxa de suport molt potent”, assenyala.
La presidenta de l’entitat també subratlla la importància d’iniciatives solidàries com les impulsades al partit del Bàsquet Girona. “Quan entitats i empreses s’hi impliquen, el missatge és molt potent: el càncer no és només una realitat individual, sinó una qüestió col·lectiva”, afirma.
Badosa recorda que mantenir programes com aquest requereix recursos estables i professionals especialitzats, motiu pel qual el suport social i les aliances amb entitats i empreses són clau per garantir-ne la continuïtat.
Finalment, la presidenta d'Oncolliga fa una crida a la societat perquè continuï implicant-se en la lluita contra el càncer. "Donar suport a les dones amb càncer és apostar per una atenció més humana, més integral i més justa; quan cuidem les persones en els moments més vulnerables, ens fem més forts com a comunitat". “A les dones que pateixen la malaltia els diria que no estan soles, ja que demanar ajuda no és una debilitat, és un acte de valentia”, conclou.
Compromís amb la dona en l'esport
CaixaBank destaca el suport a la dona en l'esport i en el reconeixement i promoció de l'esport femení com a esport d'elit.
Actualment, compta amb un centenar d'acords estratègics centrats en promoure la igualtat i visibilitzar les dones en l'esport, reivindicant l'esport d'elit femení i sensibilitzant sobre la importància de la diversitat i la igualtat en les empreses i en la societat.
Subscriu-te per seguir llegint