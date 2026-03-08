El PP anuncia que crearà un Pla Nacional de prevenció d’Agressions Sexuals
El PP de Girona va celebrar la taula rodona “Parlem de Seguretat” per analitzar la situació des de l’àmbit local a l’estatal
La diputada al Congrés del Partit Popular (PP), Ana Vázquez, va anunciat aquest dissabte al matí que, "en el moment en què Alberto Núñez Feijóo arribi a la presidència del Govern", impulsarà la creació d’un Pla Nacional de Prevenció d’Agressions Sexuals amb l’objectiu de reforçar la prevenció, l’anàlisi i la resposta davant l’augment d’aquest tipus de delictes.
Segons va indicar, les agressions sexuals han crescut "un 59% al conjunt d’Espanya i, a la demarcació de Girona, s’ha passat de 59 a 200 casos anuals".
El pla preveu la creació d’un observatori per analitzar amb més precisió on i quan es produeixen aquests delictes. "Volem saber en quin lloc, en quin carrer i a quines hores es produeixen, perquè volem protegir les dones", va afirmar Vázquez, que també va criticar l’actuació del Govern central, assegurant que "no està fent res" davant aquesta situació.
L’anunci es va fer en el marc de la taula rodona "Parlem de Seguretat", organitzada pel PP a la província de Girona. L’acte va estar moderat pel president del partit a la demarcació, Daniel Ruiz, i va comptar amb la participació del tinent d’alcalde de Calonge i Sant Antoni, Alberto Mas, i del diputat al Parlament Alberto Villagrasa.
Durant el debat es va analitzar la situació de la seguretat ciutadana des de l’àmbit local fins al conjunt de l’Estat, i es van analitzar altres qüestions com ara l’okupació, que afirmen que és "una autèntica barbaritat".
