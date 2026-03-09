Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El delegat del Govern a Girona completa les visites a tots els municipis de la vegueria

Xavier Guitart tanca la ronda de trobades amb els alcaldes i alcaldesses després de completar visites institucionals als 208 municipis

El delegat del Govern signant el llibre d'honor d'un dels ajuntaments visitats

El delegat del Govern signant el llibre d'honor d'un dels ajuntaments visitats / DdG

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

El delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart, ja ha visitat el conjunt dels municipis de la vegueria. Segons ha informat la Delegació del Govern, la ronda de trobades amb els alcaldes i alcaldesses s’ha completat després de passar pels 208 municipis del territori, una fita que l’ens es marcava per a aquesta legislatura.

Des de la Delegació expliquen que aquestes visites han servit per conèixer de primera mà les necessitats, els reptes i els projectes de present i futur de cada municipi. L’objectiu era reforçar la proximitat amb el territori i millorar la coordinació amb els ajuntaments.

Guitart destaca que la vegueria de Girona és un territori “ric i divers”, amb municipis que tenen particularitats pròpies però també problemàtiques compartides. El delegat ha explicat que la voluntat d’aquestes trobades ha estat “posar-nos a disposició del món local per col·laborar en tot el possible” i ha afegit que el propòsit és que la Generalitat “deixi de percebre’s com una administració llunyana”.

Segons el delegat, les visites han permès entendre millor les realitats dels pobles i ciutats de la vegueria, detectar necessitats, obrir vies de diàleg i, en alguns casos, desencallar qüestions que preocupaven els consistoris. “Hem marxat de totes les visites amb deures per fer. Hi ha temes que s’han resolt ràpidament, d’altres que ens portaran més temps de feina, però l’objectiu és donar resposta i retorn a les peticions que se’ns han anat fent al llarg d’aquests mesos”, ha afirmat.

Notícies relacionades

La Delegació del Govern emmarca aquestes visites institucionals en la voluntat de l’Executiu de treballar al costat dels ajuntaments. Durant les pròximes setmanes, segons ha avançat, Guitart acabarà també la ronda de visites als consistoris on hi ha hagut canvis o relleus a l’alcaldia.

