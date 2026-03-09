Detenen un home de 43 anys per l'agressió sexual del febrer a Sant Joan de les Abadesses
Els fets investigats van passar en un domicili del municipi i no tenen relació amb el cas pel qual un home ja és a presó
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 43 anys com a presumpte autor d'una agressió sexual que va tenir lloc el febrer a Sant Joan de les Abadesses. L’arrest s’ha fet aquest dilluns al matí al mateix municipi i, fins ara, el detingut ja comptava amb antecedents policials..
L’home està acusat d’un delicte d’agressió sexual i està previst que aquest dimecres passi a disposició judicial. La investigació va a càrrec de la Unitat d’Investigació dels Mossos de Ripoll, que continua fent indagacions per acabar d’esclarir els fets.
En aquest cas, els fets van passar la matinada de divendres 27 de febrer en un domicili del municipi i la víctima és una dona jove. La investigació es va posar en marxa arran de la denúncia que la víctima va presentar a la comissaria dels Mossos de Ripoll. Tot apunta que la víctima i el presumpte agressor es coneixien.
Dos casos
Segons la policia, aquest cas no té cap relació amb l’altra agressió sexual que va passar aquesta setmana en un carrer del municipi i per la qual hi ha un home de 30 anys a presó.
En relació amb l'altre fet, el detingut va ingressar a presó provisional sense fiança aquest dissabte. Segons fonts policials, l’home hauria abordat una dona mentre passejava el gos al barri de la Coromina del Bac. Presumptament, la va atacar, la va fer caure i la va retenir durant una estona mentre li feia tocaments en diverses parts del cos. La víctima es va resistir i, segons les primeres indagacions, l’agressor l’hauria amenaçat amb un ganivet i li hauria provocat ferides.
Arran dels dos casos, l’Ajuntament va convocar divendres una concentració de rebuig a la població. Unes 250 persones es van aplegar a la plaça Major.
