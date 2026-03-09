Els Mossos gestionen més d’una denúncia per desaparició al dia a les comarques de Girona
Girona va registrar 396 denúncies per desaparició el 2025, en un any en què la polica alerta d’un repunt dels casos entre adolescents i gent gran a Catalunya
Els Mossos d’Esquadra van tramitar 396 denúncies per desaparició a les comarques gironines durant el 2025, una xifra que equival a més d’un cas al dia de mitjana. En comparació amb el 2024, quan se’n van registrar 440, les denúncies van baixar un 10%.
En el conjunt de Catalunya, el cos va instruir 3.682 desaparicions l’any passat, una mitjana de deu casos diaris. Segons les dades facilitades pels Mossos coincidint amb el Dia de les Persones Desaparegudes sense Causa Aparent, el 98% dels casos es resolen. De fet, la meitat es tanquen durant els tres primers dies i dos de cada tres abans d’acabar la primera setmana.
Les desaparicions representen només el 0,62% del total de denúncies tramitades pels Mossos, però continuen tenint un fort impacte emocional en les famílies. Per això, el cos recorda que no cal esperar 24 hores per denunciar una desaparició i insisteix que les primeres hores són determinants per activar els protocols de recerca.
Adolescents i gent gran
Pel que fa al perfil de les persones desaparegudes, les dades del 2025 apunten a un lleuger augment dels casos entre adolescents de 13 a 17 anys, que van créixer un 3,3% fins als 867, i també entre les persones majors de 65 anys, amb un increment del 6,4% i 299 casos. En canvi, les desaparicions entre adults de 18 a 64 anys van baixar un 6,5%, tot i que continuen sent el grup més nombrós, amb 2.420 casos.
A Catalunya, el 59% de les persones desaparegudes eren homes i el 41%, dones. Per franges d’edat, els menors de 0 a 12 anys representen el 3% dels casos; els de 13 a 17 anys, el 23%; els adults de 18 a 64 anys, el 66%, i els majors de 65 anys, el 8%.
Casos "mediàtics"
En el cas de les comarques gironines, no es va haver de lamentar cap desaparició d’àmbit criminal durant el 2025. Tot i això, hi va haver dos casos especialment rellevants que van generar interès i preocupació. Un dels més mediàtics va ser el de Matthew Callum Chapman, un jove empresari britànic de 24 anys desaparegut a principis de maig després que es perdés el seu rastre a Tossa de Mar. La seva furgoneta va aparèixer abandonada en un mirador de la carretera entre Tossa i Sant Feliu de Guíxols, fet que va activar una recerca intensa amb helicòpters, drons, gossos i unitats marítimes. Després de setmanes d’incertesa, Chapman va acabar posant-se en contacte amb la família i la policia britànica en va informar la Interpol i els Mossos, que van donar per tancada la cerca. Tot i la reaparició, mai no s’ha aclarit públicament on va ser ni què va passar durant els dies en què va estar desaparegut.
L’altre cas que va commocionar la demarcació va ser el de Josh Rogers, un turista britànic de 33 anys que havia desaparegut a Lloret de Mar. El seu cos va ser localitzat sense vida en una zona boscosa de la urbanització Roca Grossa tres dies després de la desaparició. Els Mossos d’Esquadra van descartar des del primer moment qualsevol indici de criminalitat i van apuntar a una mort per causes naturals o accidentals, a l’espera dels resultats definitius de l’autòpsia. La família, però, continua reclamant explicacions a la policia.
Més enllà d’aquests casos, els Mossos també posen l’accent en la complexitat de les desaparicions que amaguen un homicidi. Actualment, a l’Estat hi ha tres sentències condemnatòries per homicidi amb ocultació de cadàver sense haver localitzat el cos de la víctima, dues de les quals ja són fermes. La policia catalana sosté que aquests veredictes confirmen l’eficàcia de la metodologia específica desenvolupada per la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) per investigar desaparicions d’àmbit criminal i perseguir els autors fins i tot quan han fet desaparèixer tots els rastres materials del crim.
Atenció policial
El cos policial també destaca la tasca de l’Oficina d’Atenció a Famílies de Persones Desaparegudes, que durant el 2025 va atendre 213 famílies i va gestionar 817 trucades vinculades a l’estat de les investigacions, orientació jurídica i suport emocional. També va fer una vuitantena d’entrevistes presencials, la majoria als domicilis dels familiars.
Tot i que la majoria de desaparicions no tenen origen criminal, la Divisió d’Investigació Criminal va assumir l’any passat dues investigacions per mort violenta i ocultació de cadàver a Catalunya, cap dels casos a les comarques de Girona. Des del 2010, la DIC ha investigat 27 homicidis vinculats a desaparicions amb ocultació del cos, dels quals el 72% han estat feminicidis en l’àmbit de la violència de gènere.
Els Mossos insisteixen que l’activació dels protocols és immediata i que denunciar de seguida és clau per augmentar les possibilitats de resoldre els casos amb rapidesa.
