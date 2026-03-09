ERC porta al Parlament el mal estat de la carretera de Rocacorba
La formació republicana reclama a la Generalitat un pla conjunt amb la Diputació i els ajuntaments per actuar al tram entre Pujarnol i el santuari
ERC ha registrat una proposta de resolució al Parlament perquè la Generalitat impulsi, conjuntament amb la Diputació de Girona i els ajuntaments de Porqueres, Sant Miquel de Campmajor i Canet d’Adri, un pla d’inversió i manteniment per al tram municipal de la carretera de Rocacorba, entre Pujarnol i el santuari.
Segons defensa la iniciativa, cal una resposta coordinada entre administracions per millorar la seguretat i garantir el bon estat d’aquesta via. La proposta l’han impulsada els diputats gironins republicans Laia Cañigueral i Jordi Viñas.
La carretera GI-5247 connecta Porqueres amb el santuari de Rocacorba, al terme municipal de Canet d’Adri. Tal com exposa ERC, actualment la via té una titularitat fragmentada: el primer tram depèn de la Diputació de Girona, mentre que el trajecte entre Pujarnol i Rocacorba és de titularitat municipal dels ajuntaments de Porqueres, Sant Miquel de Campmajor i Canet d’Adri. Segons la formació, aquesta situació dificulta una gestió integral i el manteniment de la infraestructura.
La diputada Laia Cañigueral ha remarcat que “cal que la Generalitat lideri una solució coordinada amb les administracions implicades per garantir la seguretat i el bon estat d’aquesta carretera, que és clau tant per als veïns com per a l’activitat esportiva i de serveis del territori”.
En la mateixa línia, l’alcalde de Porqueres, Xicu Castanyer, ha afirmat que “els ajuntaments tenim una capacitat limitada per afrontar actuacions estructurals en una carretera d’aquestes característiques, i per això és imprescindible la implicació de la Generalitat i de la Diputació per trobar una solució estable”.
"Una via estratègica"
També l’alcalde de Sant Miquel de Campmajor, Oriol Serrà, ha destacat que la carretera “dona servei a habitatges disseminats i és molt utilitzada pel cicloturisme, de manera que garantir-ne el bon estat és també una qüestió de seguretat”. Per la seva banda, l’alcalde de Canet d’Adri, Enric Subils, ha subratllat que la GI-5247 “és una via estratègica per accedir a Rocacorba i també a infraestructures de telecomunicacions que donen cobertura a bona part de la demarcació de Girona”.
La proposta registrada al Parlament també reclama convocar una reunió tècnica entre les administracions implicades per acordar el model de governança, el repartiment de responsabilitats i el mecanisme de finançament de les actuacions necessàries. A més, planteja estudiar fórmules de cooperació administrativa que permetin una gestió més integrada de la carretera.
Segons la iniciativa republicana, el ferm dels trams municipals presenta esquerdes, deformacions i clots, una situació que, asseguren, incrementa el risc d’accidents i fa necessàries actuacions estructurals per garantir la durabilitat i la seguretat de la via.
