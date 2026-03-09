La Generalitat manté que el Campus de Salut serà una realitat l'any 2031
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca que la resolució del concurs d'idees i la reunió de la comissió mixta suposen una "esmena total contra l'escepticisme i contra els pessimistes"
El Govern de la Generalitat manté el compromís que el Campus de Salut que inclourà el nou hospital Trueta serà una realitat el 2031.
Les administracions han escenificat aquest dilluns, durant la presentació del projecte guanyador de la redacció del futur campus, la unió d'esforços perquè el projecte vegi la llum després de convertir-se en una reivindicació històrica.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha ressaltat que la resolució del concurs d'idees i la reunió de la comissió mixta és una "esmena total contra l'escepticisme i contra els pessimistes". En aquest sentit, ha refermat que el Govern parla "amb fets": "El projecte avança i avança a bon ritme". Segons Dalmau, el futur Campus de Salut de les comarques gironines està "al capdavant" dels projectes que el Govern preveu desplegar en l'àmbit sanitari i és la prioritat principal: "El nostre país s'ha de vacunar contra l'escepticisme i saber que, quan es va signar un compromís com aquest, era per fer-lo realitat".
En la mateixa línia, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha afirmat que les previsions són les mateixes i, per tant, l'objectiu és començar les obres l'any 2029. També ha posat en valor la importància del projecte per a les comarques gironines, considerant-lo una de les obres més rellevants de la primera meitat del segle.
Segons Paneque, aquesta infraestructura és indispensable no només en termes de salut i millora de la qualitat de vida, sinó també com a motor de confiança, progrés i competitivitat per a la demarcació. Ha subratllat que el projecte ha estat possible gràcies a l’esforç conjunt de metges, col·legis professionals, universitat, institucions i el conjunt del territori, superant dificultats i obstacles sense que cap interès polític hagi interferit.
Acord per salvar el parc Vilamitjana
Sílvia Paneque ha remarcat que darrere de grans projectes hi ha sempre col·laboració institucional i que aquest projecte és un exemple de treball conjunt entre governs, ajuntaments i altres agents. Ha agraït especialment la implicació de l’Ajuntament de Girona per arribar a acords que permetessin respectar el parc Vilamitjana i minimitzar l’impacte als barris de Santa Eugènia i Can Gibert.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica fa referència a l'acord per traslladar els edificis que s'hi havien de construir al parc cap a una zona del polígon industrial Mas Xirgu. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha matisat que s'està treballant en aquesta proposta però no ha detallat en quin punt es troba.
Pel que fa al Campus, Salellas ha recordat que el Campus de Salut era el primer objectiu de l’Ajuntament de Girona, i que gràcies a les accions conjuntes s’ha pogut desencallar un projecte estratègic per a la ciutat.
Ha destacat el pes específic de Girona dins del campus, amb l’entrada de consultes externes i l’accés central, i la idea de la “ciutat de la salut”, que combina espais verds amb serveis, creant una nova centralitat dins de la ciutat.
El projecte forma part d’un pla integrador que inclou Girona est i oest, així com el pla de barris Pont Major, contribuint a dibuixar quatre noves centralitats a la ciutat. L’alcalde ha subratllat que, més enllà de l’espai físic, el projecte garanteix el compromís del país amb la sanitat i l’educació públiques, reforçant la qualitat dels serveis per a les comarques gironines.
Oportunitat per a Salt
Seguidament, l'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, ha posat en valor que, gràcies a l’esforç conjunt, el projecte avança mica en mica i comença a ser realitat, permetent visualitzar com serà a partir de les seves característiques.
Segons l’alcaldessa, el campus transformarà econòmicament i socialment el municipi, generant noves oportunitats per als saltencs. També ha felicitat les empreses participants i, especialment, l’equip guanyador, considerant-lo un exemple clar d’integració del projecte dins del territori i la trama urbana del municipi.
Per la seva banda, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha dit que l'estat del projecte evidencia que avança d'una manera "imparable". "S'han fet els deures i ben fets", ha ressaltat.
Recerca i innovació
El Campus de Salut també inclourà les facultats de Medicina, Infermeria i els nous estudis de Farmàcia. Segons el rector de la Universitat de Girona, Josep Calbó, el campus permetrà generar sinergies entre docència, recerca, innovació i serveis hospitalaris, i només gràcies a aquesta col·laboració entre institucions i empreses es podrà construir un ecosistema de salut complet, capaç de millorar la qualitat de vida de les persones.
El rector ha destacat que la UdG vetllarà perquè el projecte es desenvolupi amb una visió integral, integrant estudis de medicina, infermeria, farmàcia i futurs programes, així com espais de recerca i innovació. Ha assenyalat que el campus serà un espai de trobada per a estudiants, professors i investigadors, on el coneixement pugui dialogar constantment amb la pràctica clínica.
Finalment, la consellera de Salut, Olga Pané, ha definit l'equipament com "molt esperat tant pels pacients com pels professionals", que permetrà ampliar de manera significativa la capacitat assistencial del territori. I ho ha exemplificat amb l'ampliació de dotze nous quiròfans i el fet que l'àrea d'urgències dobli la seva capacitat, amb una cinquantena de nous boxos.
També ha assenyalat que el projecte disposa de 80.000 m² d’espai de reserva, resolent problemes d’espai i permetent la incorporació d'innovació i noves tecnologies. Aquest plantejament no només cobreix les necessitats actuals sinó que és estratègic per al futur, garantint la sostenibilitat i la capacitat del complex hospitalari durant la segona meitat del segle.
Propers passos
La previsió és que un cop resolt el procés de selecció, l’empresa guanyadora ha de presentar tota la documentació requerida per, posteriorment, adjudicar el projecte i signar el contracte. Un cop l’hagi signat, al llarg d’aquest semestre, l’equip guanyador tindrà dos anys per redactar l’avantprojecte i els projectes bàsic i executiu del complex.
Tenint en compte que la durada de les obres està prevista per a quatre anys, els terminis són ajustats si la previsió del Govern és que el Campus sigui una realitat per al 2031.
