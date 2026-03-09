8M
El jutjats gironins condemnen vuit de cada 10 acusats de violència masclista
126 sentenciats per violència contra les dones en nou mesos
Vuit de cada 10 acusats que arriben a judici per violència masclista a les comarques gironines acaben condemnats, segons les dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) dels jutjats de violència sobre la dona. En el conjunt dels nou primers mesos del 2025, la província acumula 157 persones enjudiciades, amb 126 condemnes i 31 absolucions, cosa que situa el percentatge de condemnes de mitjana en el 80,3%.
L’evolució trimestral mostra oscil·lacions. El primer trimestre el percentatge de condemnes va ser del 78,6% (44 condemnes de 56 enjudiciats) i al segon va baixar fins al 75,6% (34 de 45). El tercer trimestre, en canvi, va marcar un repunt fins al 85,7%, fet que eleva el balanç global de gener a setembre.
Aquest últim tercer trimestre del 2025 és també el millor punt de comparació territorial perquè és el darrer informe trimestral disponible dins la sèrie estadística del CGPJ amb dades desglossades per províncies. I aquí Girona queda clarament per sota del conjunt: mentre la província se situa en 85,7%, la mitjana de Catalunya puja fins al 93,4% i la d’Espanya fins al 94,6%.
En el rànquing estatal de percentatge, les comarques gironines es troben a la posició número 46 de 50, entre les províncies amb resultats més baixos: només Ourense, Salamanca, Àvila i Sevilla presenten una taxa inferior aquell trimestre.
A l’altra banda, hi ha territoris amb percentatges gairebé totals -com Cantàbria (99,2%) o Almeria (98,2%)-, mentre que en volum absolut de condemnes destaquen províncies molt poblades: València (579 condemnats el trimestre), Múrcia (502) o Alacant (485). En comparació, a Girona el tercer trimestre hi va haver 48 condemnats.
Els òrgans judicials de tot l’Estat van dictar en el tercer trimestre 13.440 sentències: 11.376 (84,64%) van ser condemnatòries i 2.064 (15,36%), absolutòries. El percentatge més alt de condemnes a maltractadors es va registrar, com en anys anteriors, als jutjats de violència sobre la dona, amb un 94,53%.
Menys víctimes i denúncies
A l’altre extrem, el tercer trimestre del 2025 es van registrar 697 dones víctimes, un 12,6% menys que les 798 del mateix període del 2024. Les víctimes espanyoles es mantenen estables, amb 319 casos, mentre que les estrangeres baixen un 6,2%, de 403 a 378.
En paral·lel, també disminueix de manera notable el nombre de denúncies presentades. En total, se’n van comptabilitzar 734, un 17,9% menys que l’any anterior. Les denúncies tramitades a partir d’atestats policials per iniciativa directa de la víctima cauen un 21,2%, de 678 a 534. En canvi, augmenten les actuacions policials d’ofici, que passen de 61 a 91 casos, així com les denúncies formulades per familiars.
Pel que fa a la dispensa de declarar, el nombre de dones que opten per no declarar contra l’agressor puja un 18,1%: 98 casos, davant dels 83 del tercer trimestre del 2024.n
