Pas endavant en el Campus de Salut: així serà el nou Trueta segons el projecte guanyador
La proposta "Devesa de Salut 21" de la UTE PINEARQ, SLP & Brullet de Luna i associats i SLP & PEGI Engineering, SL obté la major puntuació en el concurs d’idees impulsat per definir un dels principals projectes de salut, recerca i investigació de Catalunya
El projecte arquitectònic del Campus de Salut de la Regió Sanitària Girona comença a definir-se. Aquest dilluns el Govern de la Generalitat ha anunciat la proposta guanyadora, que anirà a càrrec de la UTE PINEARQ, SLP & Brullet de Luna i associats i SLP & PEGI Engineering, SL. El projecte guanyador competia amb tres empreses més, que havien quedat finalistes en el concurs públic.
Segons Frederic Cabré, arquitecte i membre del jurat de la comissió tècnica, en la segona fase del concurs s'havien presentat quatre propostes de molt alt nivell en total, destacant la complexitat del tema i la solvència dels equips. “El Campus de Salut és un artefacte que tindrà fins a quatre illes, amb l’escala de l’Eixample Cerdà de Barcelona, amb molta dimensió i extremada complexitat. Cal destacar la solvència dels equips. En la resolució del concurs hi va haver unanimitat, amb consens entre els 17 membres del jurat tècnic”, assenyala Cabré.
El projecte Devesa de Salut 21 ha estat el més ben puntuat al concurs d’idees licitat per Infraestructures.cat. La proposta de l'UTE PINEARQ, SLP & Brullet de Luna i associats i SLP & PEGI Engineering, SL compta amb un equip amb molta experiència en equipaments de salut i altres àmbits, i segons Cabré, "s’adequa extraordinàriament, tant organitzativament com en integració dins l’entorn urbà".
La proposta Devesa de Salut 21 dibuixa un complex hospitalari amb blocs que tindran entre dues i màxim vuit plantes d'alçada. Les edificacions es connectaran en un joc de volums per tal de generar una imatge amable de tot el conjunt.
El complex es distribueix en edificacions disposades en paral·lel, que creen diversos accessos jerarquitzats al centre i alhora permeten l’entrada del parc a través de zones enjardinades. Al voltant d’aquests accessos, al centre, es proposen diverses places que connectaran amb els altres equipaments del Campus, així com amb Santa Caterina i cap a les ciutats de Girona i Salt.
Gran rambla interior i entorn verd
Tota l’àrea s’organitza a partir d’una gran rambla interior que actua com a eix principal de circulació i ordena els accessos a les diferents àrees, amb places exteriors d’extrem a extrem. Aquesta disposició aporta riquesa visual i diversitat d’espais, alhora que endreça els accessos a les diferents àrees. És un plantejament estructural que permet la implantació d’usos diferenciats, facilitant la polivalència i la flexibilitat. Destaca també el paper de les deveses, que seran espais frescos amb plantacions mediterrànies, adequades per a la gestió hídrica que es preveu.
Segons Cabré, la primera motivació del projecte és el lema Devesa i Salut. "El projecte posa èmfasi en un campus dins un espai verd urbà, integrat com si fos una gran zona verda. Els patis no ocupats per edificis proporcionen transparència interior i exterior, fent que l’espai verd sigui extensiu”, comenta.
La proposta guanyadora també té molt en compte els criteris ambientals, la connexió amb la natura i la sostenibilitat en la construcció. Així, planteja patis bioclimàtics, un disseny de façanes adequat a l’orientació de cada edifici, la gestió de l’aigua de la pluja, la reducció de l’efecte illa de calor i l’ús de materials saludables. També inclou espais vinculats al benestar i d’altres dedicats a la recuperació física i mental.
La proposta articula molt bé els espais de relació i de significació respecte a l’entorn. L’espai central, anomenat plaça de salut, connecta amb el vial Avinguda de la Pau, que separa dos equipaments, permetent una circulació rodada pacificada i un entorn més amable per a vianants.
Entrada principal a Girona
La zona de Mas Sureda esdevindrà un gran parc que connecta amb la porta de Girona, per on s’accedeix a la part ambulatòria, consultes externes i serveis hospitalaris. A l'altre extrem, a l’oest del complex, a la part de Salt, se situarà l’àrea universitària amb les facultats de Medicina, Infermeria i Farmàcia i la biblioteca i altres serveis de recerca, tot generant un altre gran espai urbà integrat. Al costat del carrer Ramon i Cajal, es trobarà el parc de recerca i innovació, connectat amb la porta de Girona i la universitat a través de la gran rambla interior.
Cabré destaca que "el projecte ofereix transparència nord-sud i un gran espai que integra totes les zones hospitalàries i universitàries".
Quant al consum energètic, la proposta guanyadora té l’objectiu d’esdevenir un complex d’emissions zero i aposta per energies renovables com la geotèrmia o la instal·lació extensiva de plaques fotovoltaiques a cobertes i pèrgoles. Aquestes mesures es complementen amb sistemes d’acumulació energètica de gran capacitat.
El projecte dona una imatge amable i coherent, qualificant molt bé l’entorn i donant escala humana a tots els espais"
Finalment, es preveu prefabricar elements constructius repetitius i seleccionar materials en funció de l’anàlisi del seu cicle de vida.
Cabré assenyala que el projecte incorpora els futurs creixements no com peces independents, sinó com ampliacions dels serveis hospitalaris, mantenint sostenibilitat, eficiència i qualitat dels espais. Malgrat la dimensió i complexitat del tema, "aquesta proposta dona una imatge amable i coherent, qualificant molt bé l’entorn i donant escala humana a tots els espais del macroedifici".
Mobilitat i aparcament
La mobilitat és un aspecte fonamental i prioritari del projecte, ja que l’àrea sanitària haurà d’atendre fins a un milió d’habitants. Es preveuen nous accessos a l’autopista i la vialitat existent serà reforçada. També es contempla un viari propi dins l’hospital, integrat per sobre dels recorreguts habituals, assegurant la circulació fluida i segura.
L’aparcament principal quedarà soterrat, amb capacitat per a 900 places, i es preveu que el sistema pugui créixer en els pròxims dos anys, adaptant-se i coordinant-se amb les noves institucions i serveis que s’hi incorporin. Segons Cabré, aquesta solució subterrània permet conservar l’espai exterior com a zones verdes i accessibles per a vianants, mantenint la coherència amb l’entorn urbà.
Dos anys per redactar l'avantprojecte
Ara, un cop resolt el procés de selecció, l’empresa ha de presentar tota la documentació requerida per, posteriorment, adjudicar el projecte i signar el contracte. Un cop l’hagi signat, al llarg d’aquest semestre, l’equip guanyador tindrà dos anys per redactar l’avantprojecte i els projectes bàsic i executiu del complex.
La licitació i adjudicació d’aquest avantprojecte i la redacció posterior del projecte executiu i la direcció d'obres tenen un pressupost de 25,37 milions d’euros. Un cop redactat el projecte executiu, es procedirà a la licitació i execució de les obres, treballs que tindran una durada prevista d’uns quatre anys.
