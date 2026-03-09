El PP porta al Congrés una iniciativa per reforçar la base militar de Sant Climent Sescebes
La proposició no de llei planteja millores laborals, d’habitatge i d’infraestructures, mentre el partit reivindica la presència de l’Exèrcit a la demarcació
El Partit Popular presentarà una proposició no de llei al Congrés dels Diputats per reforçar l’aquarterament General Álvarez de Castro de Sant Climent Sescebes. Segons defensa la formació, la iniciativa vol ampliar la plantilla de la base, millorar les condicions laborals i d’habitatge dels militars destinats al recinte, afavorir la conciliació i modernitzar-ne les infraestructures.
L’anunci s’ha fet abans d’una reunió entre el president del PP de Girona, Daniel Ruiz; els senadors Juan Milián i Fernando Gutiérrez, i el diputat al Congrés Carlos Rojas amb una associació de tropa i marineria. Prèviament, també s’havien trobat a l’hotel Duran amb familiars de militars destinats a la província.
El senador Juan Milián ha explicat que la proposició no de llei planteja “millorar les condicions tant laborals com d’habitatge així com la conciliació laboral i modernitzar les infraestructures de l’aquarterament”. Milián també ha defensat la presència de l’Exèrcit a Catalunya “amb normalitat democràtica, amb més recursos i amb el reconeixement que mereix”. En la mateixa línia, el PP sosté que cal reforçar el reconeixement a les Forces Armades i rebutjar, en paraules de Milián, “l’assetjament que pateixen a Sant Climent pels radicals”. El senador ha vinculat aquesta defensa a la presència de l’Estat al territori.
Per la seva banda, el senador Fernando Gutiérrez, portaveu del PP a la Comissió de Defensa del Senat, ha alertat de la manca d’efectius a les Forces Armades. Segons ha afirmat, actualment hi ha uns 116.000 militars, una xifra que ha situat lluny de l’objectiu de 140.000. Gutiérrez ha reclamat “fer més atractiva la carrera militar i millorar les condicions de vida dels nostres soldats”.
El diputat al Congrés Carlos Rojas també ha insistit en la necessitat d’ampliar la plantilla a la base empordanesa amb incentius, millorar-ne les condicions laborals i facilitar l’accés a l’habitatge. Segons ha exposat, hi ha militars que es troben prop del salari mínim interprofessional malgrat desenvolupar, segons el PP, una tasca essencial. Durant la compareixença, el president del PP de Girona, Daniel Ruiz, també ha carregat contra el Govern de la Generalitat arran de la decisió que la formació dels Agents Rurals deixi de fer-se a la base militar i es traslladi a un pavelló municipal. Ruiz ha acusat l’executiu català de “plegar-se a les pressions independentistes” i ha lamentat que, segons ha dit, es perdi la transferència de coneixement que es produïa en aquell espai.
