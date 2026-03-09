Salut diu que no té cap intenció de tancar l'hospital de Campdevànol
La Regió Sanitària de Girona s'ha reunit amb alcaldes del Ripollès per esvair dubtes sobre el nou mapa sanitari
El Departament de Salut s'ha reunit aquest dilluns a la tarda amb alcaldes del Ripollès per donar-los detalls sobre el nou mapa sanitari de Catalunya, que ha generat preocupació a la zona perquè els habitants de la Vall de Camprodon passaran a tenir l'Hospital d'Olot com a referent i no el de Campdevànol. El gerent de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia, ha assegurat que en cap cas tenen la intenció de tancar l'Hospital de Campdevànol, sinó tot el contrari. "Hem de garantir que l'Hospital de Campdevànol es converteixi en un hospital viable i que s'assegurin tots els llocs de treball", ha assenyalat. De fet, Heredia ha dit que si algun ciutadà de la Vall de Camprodon vol continuar sent atès a Campdevànol ho podrà fer.
El nou mapa sanitari de Catalunya -que es va presentar públicament el 10 de febrer- preveu reorganitzar el sistema sanitari amb la creació de 30 Àrees Integrades de Salut (AIS), que substituiran les 43 àrees de gestió actuals i que situaran l'atenció primària al centre. Una de les novetats del nou model és la creació de l'AIS Osona-Ripollès (la primera que entrarà en funcionament), així com la inclusió de la Vall de Camprodon a l'AIS Camprodon-Garrotxa-Gironès-Pla de l'Estany-Selva Interior, que passarà a tenir l'Hospital d'Olot com a centre hospitalari de referència i no el de Campdevànol com fins ara.
Aquest canvi va provocar certa polèmica al territori, ja que des de l'Hospital de Campdevànol es temia que la pèrdua d'aproximadament un 32% dels usuaris -els que provenen de la Vall de Camprodon- podia posar en perill la viabilitat del centre i els llocs de treball. Per això, es va acordar celebrar una reunió entre el Departament de Salut i els alcaldes del Ripollès, que finalment s'ha fet aquest dilluns. Inicialment estava prevista l'assistència de la consellera de Salut, Olga Pané, però finalment no hi ha assistit, i ha estat presidida pel gerent de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia, i el delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart, que també és alcalde de Camprodon.
El gerent de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia, ha assegurat que el nou mapa sanitari en cap cas ha d'anar en detriment de l'hospital comarcal del Ripollès. "No tenim cap intenció de tancar l'Hospital de Campdevànol, però per això és imprescindible que el transformem per donar servei a aquesta nova visió que des del Departament de Salut tenim sobre els hospitals comarcals", ha assegurat Heredia. De fet, ha apuntat que els llocs de treball estan garantits i, fins i tot, es podrien incrementar. "En una situació amb una alta complexitat de pacients el que es farà és que la quantitat de persones que hi treballin vagi augmentant per poder donar un servei de qualitat a la ciutadania del Ripollès", ha afegit.
Tot i això, Heredia ha apuntat que encara és aviat per concretar quines inversions hi haurà a l'Hospital de Campdevànol perquè tot just s'està començant a planificar. "Hem fet una primera proposta de planificació i ara això s'haurà d'anar adaptant amb el temps", ha assegurat.
En aquest sentit, ha dit que CatSalut està treballant amb el Departament de Salut per definir les carteres de serveis que han d'anar a cada territori i a cada proveïdor. "Fins ara potser parlàvem que a cada vint minuts hi havia d'haver un hospital i, per tant, prioritzàvem les infraestructures. Ara no, ara prioritzem el resultat. És a dir, la qualitat i la seguretat", ha argumentat. I ha apuntat que s'haurà d'"ajudar la ciutadania" si cal moure's "15, 20 o 30 minuts més" per ser atesa "amb seguretat i qualitat".
Amb tot, des de Salut han assegurat que els ciutadans de la Vall de Camprodon podran continuar sent atesos a l'hospital de Campdevànol si així s'acorda amb el seu equip de primària de referència. "Com que és una zona frontissa hem deixat obert que el ciutadà, conjuntament amb el seu equip d'atenció primària, pugui escollir cap a quin costat vol anar", ha assegurat.
Els alcaldes del Ripollès veuen amb bons ulls aquests canvis sempre i quan no vagin en detriment dels recursos que es destinen a l'hospital comarcal. De fet, el flux de ciutadans de la Vall de Camprodon cap a Olot no és nou i respon a una realitat històrica.
