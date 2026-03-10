Un empresari de Ripoll, assassinat a Brasil
Joan Suriol Giralt, de 52 anys, va rebre deu impactes de bala
La policia arresta la seva dona -amb qui estava en procés de divorci- i un treballador
Joan Suriol Giralt, empresari ripollès de 52 anys, ha mort assassinat al Brasil, on vivia des de feia aproximadament un any i mig. Segons va avançar el diari El Punt Avui, s’havia establert a l’estat de Rio Grande do Norte i gestionava un bar-restaurant i un petit complex de cabanyes a la zona de Lagoa do Vital, en una illa del municipi de Maxaranguape.
Mitjans del Brasil recullen que Suriol va ser vist per últim cop una nit de desembre després de sortir a fer una ronda de control per l’entorn del negoci, una rutina habitual. L’endemà, el personal va alertar-se en comprovar que no havia tornat: el vehicle continuava aparcat davant del local i, a dins, hi havia el telèfon i la documentació. En un primer moment es va especular que podia haver anat a caminar —una afició que tenia—, però davant la manca de notícies la seva dona va acabar denunciant-ne la desaparició. El cos va aparèixer tres dies més tard, el 23 de desembre, quan un home que es desplaçava en caiac va detectar una forta olor i va localitzar el cadàver amagat entre la vegetació, prop de l’aigua. L’autòpsia va confirmar una mort violenta: la víctima presentava almenys una desena d’impactes de bala.
La investigació policial va posar el focus en l’entorn més proper de l’empresari, especialment després d’analitzar imatges de càmeres de seguretat i de contrastar coartades. Fa uns dies, les autoritats brasileres van detenir dues persones com a sospitoses del crim: la seva dona, una ciutadana brasilera de 48 anys, i un treballador del local de 25 anys considerat de confiança. Tots dos han ingressat en presó preventiva, mentre la policia manté com a principal hipòtesi que el mòbil estaria relacionat amb un conflicte patrimonial: apunten que el matrimoni podia haver estat de conveniència i que, en el context d’un divorci en tràmit, l’assassinat hauria respost a la voluntat de quedar-se amb els béns i el capital de la víctima.
