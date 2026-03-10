ERC aprofita l’esllavissada per pressionar per millorar la N-260 a Sant Joan de les Abadesses
ERC demana al Ministeri que impulsi la proposta del 2023 a Ribamala i Llaudet després del despreniment
ERC de Sant Joan de les Abadesses vol que el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible acceleri la tramitació de l’alternativa plantejada el 2023 per millorar el traçat de la N-260 a les corbes de Ribamala i Llaudet. La petició arriba després de l’esllavissada de divendres passat en aquest tram, que va obligar a restringir la circulació i va deixar el municipi parcialment aïllat durant tot el cap de setmana, segons la formació republicana.
Esquerra sosté que aquest punt de la carretera és un dels més problemàtics de la via al Ripollès i defensa que el despreniment ha tornat a evidenciar la fragilitat de la connexió viària del municipi. Segons la nota feta pública pel grup, les afectacions no només han colpejat la mobilitat dels veïns, sinó també l’activitat econòmica de la zona.
La formació recorda que la reclamació no és nova. Segons exposa, fa anys que s’adverteix de la necessitat d’actuar en aquest tram, especialment a les corbes de Ribamala i Llaudet, on conflueixen un traçat complicat, la proximitat del talús i la inestabilitat del terreny. Per això reclama que l’alternativa presentada el 2023 es tramiti i s’executi “sense més dilacions”.
Més enllà del projecte, manteniment immediat
ERC no limita la demanda a una reforma de fons. També reclama actuacions de manteniment a curt termini perquè, segons assenyala, el ferm presenta un estat deteriorat en diversos punts i els marges i talussos necessiten neteja, consolidació i manteniment per reduir el risc de nous despreniments.
“Cal garantir una connexió viària segura i fiable per a Sant Joan de les Abadesses i per a tota la comarca”, afirma Sergi Albirch, portaveu del grup municipal republicà. En la mateixa línia, ERC assegura que traslladarà la petició al Govern espanyol a través del grup republicà al Congrés i al Senat per saber quin calendari preveu el Ministeri i reclamar que l’actuació es prioritzi.
El pas següent, segons la mateixa formació, és pressionar perquè arribi una resposta del Ministeri i, mentrestant, exigir més inversió en manteniment mentre no s’executin les millores estructurals del traçat. El que encara no concreta la nota és quin calendari té l’Estat sobre la taula ni en quin punt administratiu es troba exactament l’alternativa presentada el 2023.
Subscriu-te per seguir llegint
- David Uclés: 'Vull que posi que no em sento còmode amb l'entrevista
- Catalán: «Vaig haver de demanar festa a la feina per anar a jugar un partit de Segona A amb el Figueres»
- Condemnen la constructora a pagar 543.290 euros pel litigi del cost de la Clínica Girona
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- Pas endavant en el Campus de Salut: així serà el nou Trueta segons el projecte guanyador
- Per què el BCE recomana guardar efectiu a casa? Els diners físics, clau si fallen les targetes i els pagaments digitals
- Dani Cabezas: 'Vaig trucar els pares des de l’hotel per dir-los que havia debutat a Primera
- «M’han explicat infidelitats dels nuvis en el mateix casament»