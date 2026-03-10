El Govern reprèn l’Eix Transversal Ferroviari i deixa la connexió amb l’aeroport de Girona per a l’última fase
La Generalitat encarrega a Ifercat l’actualització dels estudis per 5,46 milions en un termini de dos anys i manté la connexió amb l’aeroport de Girona en la fase final del projecte
La Generalitat ha aprovat encarregar a Ifercat l’actualització dels estudis de l’Eix Transversal Ferroviari, la infraestructura pensada per connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. Segons el Govern, l’encàrrec està dotat amb 5,46 milions d’euros i ha de permetre avançar en la fase prèvia als futurs projectes constructius, amb la connexió amb l’aeroport de Girona situada a la segona fase del desplegament.
La decisió recupera un projecte que feia anys que estava aturat en l’àmbit administratiu. Segons el Govern, l’encàrrec parteix de la planificació aprovada el 2010 i ha de servir per actualitzar els estudis funcionals, complementaris i informatius necessaris abans d’arribar als futurs projectes constructius.
L’executiu calcula que aquesta actualització podria estar enllestida en aproximadament un any i mig o, en tot cas, dins el termini dels pròxims dos anys fixat per a aquesta fase. Si es compleixen aquestes previsions, segons el mateix Govern, els projectes constructius es podrien redactar entre el 2028 i el 2029, amb l’horitzó d’un eventual inici d’obres cap al 2030.
Un traçat pendent des de fa dues dècades
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha recordat que el projecte es remunta al 2005, quan la Generalitat va presentar l’estudi de traçat d’un corredor ferroviari mixt per a passatgers i mercaderies entre Lleida i Girona.
Aquell plantejament va quedar reforçat amb l’aprovació definitiva, publicada al DOGC, del pla director urbanístic de reserva de sòl, amb afectació a municipis gironins com Arbúcies, Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners, Sils i Vilobí d’Onyar.
Segons el disseny de referència aprovat el 2010, l’Eix Transversal Ferroviari dibuixa un corredor interior d’uns 254 quilòmetres entre Lleida i Girona, passant per punts com Cervera, Igualada o Martorell, amb una desena d’estacions per a passatgers i un pressupost estimat aleshores de més de 6.500 milions d’euros.
El desplegament previst es faria en dues fases: una primera entre Lleida i Martorell, i una segona fins a Girona, amb final al voltant de l’aeroport gironí.
Passatgers, mercaderies i descongestió de la xarxa
Segons el Govern, el corredor ha de servir per absorbir l’augment de trànsit ferroviari previst en els pròxims anys i per descongestionar punts sensibles de la xarxa, especialment al voltant de Tarragona, el Penedès i el Vallès.
L’executiu sosté que la necessitat del projecte s’ha reforçat amb l’arribada de l’ample europeu, el desenvolupament del corredor de l’Ebre i l’objectiu d’incrementar la quota del transport ferroviari de mercaderies, en línia amb l’Estratègia Ferroviària de Catalunya aprovada el novembre del 2025.
També planteja aquesta infraestructura com una línia mixta, amb trens de passatgers de fins a 250 quilòmetres per hora i combois de mercaderies d’uns 140 quilòmetres per hora, mentre que Ifercat se centraria en el desenvolupament dels estudis i projectes necessaris per impulsar-la.
