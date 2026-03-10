Més de 1.300 estudiants de la Garrotxa participen a les Jornades d'Orientació a Olot
Les jornades reuneixen set centres educatius i 24 empreses per orientar estudiants de la Garrotxa sobre l’oferta postobligatòria
Olot ha reunit aquest dimarts més de 1.300 alumnes a les Jornades d’Orientació 2026, una cita pensada per ajudar els joves de la Garrotxa a decidir què faran quan acabin l’etapa obligatòria. El primer moviment fort ja s’ha vist aquest matí a El Torín, on han passat 767 alumnes de 4t d’ESO, PTT i PFI per conèixer l’oferta formativa de la comarca. Les jornades, segons la informació facilitada per l’Ajuntament d’Olot, s’allargaran durant tres dies i també incorporaran la mirada de 24 empreses locals.
Aquest matí, els estudiants han participat en el primer “Tastet Formatiu”. Hi han trobat informació sobre els 17 cicles formatius de grau mitjà disponibles a la comarca, els 9 programes de formació i inserció i també els itineraris de batxillerat i els certificats professionals. La idea és simple: que els joves arribin al moment de triar amb més informació i amb menys dubtes. Per això, els responsables educatius dels diferents centres els han atès directament per explicar opcions i respondre preguntes.
La jornada continuarà aquest vespre, a les 18.30 hores i també a El Torín, amb una xerrada de Queralt Blanco Permanyer, de la Fundació Fem Pedagogia, adreçada als joves i a les seves famílies. El títol ja apunta al neguit de moltes cases: “Què té sortida per al meu fill/a? Eines per acompanyar-los en la seva continuïtat formativa”. A més, set joves compartiran els seus itineraris formatius, descrits a la nota com a recorreguts sovint diversos i no lineals.
Visites fins dijous
Les jornades seguiran dimecres amb visites als centres educatius d’Olot, perquè els estudiants puguin conèixer de prop els estudis que els interessen i també els espais on s’imparteixen. El tancament arribarà dijous 12 de març, amb el focus posat en els estudis superiors. Segons la informació municipal, prop de 600 alumnes de batxillerat i de cicles de grau mitjà coneixeran l’oferta de 24 cicles formatius de grau superior de 14 famílies professionals.
Aquell mateix dia també hi participaran 24 empreses de la comarca, que explicaran quins són els perfils més demandats en cada sector. Això fa que la tria no es quedi només a l’aula: connecta l’oferta educativa amb el que avui demana el teixit econòmic de la Garrotxa. No només es tracta de decidir què estudiar, sinó també d’entendre quines opcions reals tenen els joves a prop de casa.
