Qui dissenyarà el nou Campus de Salut de Girona?
Una UTE formada per tres empreses liderarà un dels projectes més importants de les comarques gironines d'aquest segle
El Govern de la Generalitat va anunciar aquest dilluns l’equip guanyador del concurs d’idees per al Campus de Salut que inclourà el nou Trueta. Es tracta d’una Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per tres companyies amb gran experiència en projectes d’arquitectura i enginyeria, especialment en equipaments de salut. Un cop signat el contracte, tindran dos anys per redactar l’avantprojecte i els projectes bàsic i executiu del complex.
La licitació i adjudicació d’aquest avantprojecte i la redacció posterior del projecte executiu i la direcció d'obres tenen un pressupost de 25,37 milions d’euros.
Les empreses integrants de la UTE són: PINEARQ, SLP, Brullet de Luna i Associats, SLP i PGI Engineering, SL. El seu projecte, batejat com a Devesa de Salut 21, ha estat seleccionat com a guanyador gràcies a la seva proposta de disseny amable i integrat, que combina una gran rambla interior, accessos amb places enjardinades i una aposta decidida per energies renovables i arquitectura bioclimàtica.
Aquesta és la trajectòria de cadascuna de les empreses guanyadores, a més dels projectes més destacats que han realitzat.
PINEARQ, SLP
PINEARQ és un estudi d’arquitectura amb seu a Barcelona especialitzat en el desenvolupament de equipaments complexos per a les ciències de la salut, amb més de 30 anys d’experiència internacional i presència en més de 15 països a Europa, Amèrica, Àfrica i Àsia. Els seus projectes es caracteritzen per centrar-se en espais de tecnologia avançada humanitzats, equilibrant l’arquitectura amb les necessitats de les persones usuàries i l’entorn urbà. Ha rebut diversos premis i reconeixements en arquitectura. A part de les ciències de la salut, també destaquen projectes en l'àmbit de la recerca i educació.
Entre les obres més destacades en l'àmbit de la salut a Catalunya hi ha l’Hospital de la Cerdanya, l'Hospital Santa Caterina o la reforma i ampliació de l'Hospital del Mar. Fora de Catalunya destaquen hospitals d'arreu d'Europa i el món, com l'Hospital Universitari Nacional de Colòmbia. En l'àmbit de la recerca hi ha el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i laboratoris de Doha i Bremen, entre d'altres.
Brullet de Luna i Associats, SLP
L’estudi barceloní Brullet de Luna i Associats, SLP, amb una trajectòria consolidada i especialització en arquitectura sanitaria i urbanisme, ha col·laborat sovint amb PINEARQ i altres estudis en projectes d’alt impacte. Treballa en arquitectura, urbanisme i paisatge, tant per a clients públics com privats, i està especialment vinculat a projectes administratius, culturals, docents, esportius, oficines, recerca, residencial i sanitaris.
Dins la seva trajectòria en l'àmbit sanitari sobresurten edificis del Parc Sanitari Martí i Julià de Salt, l'Hospital del Mar, l'Hospital de la Cerdanya, l'Hospital Quirón de Barcelona o el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.
PGI Engineering & Consulting
Companyia fundada a Girona i amb seu a Barcelona que té una trajectòria de més de tres dècades. Es presenta com una empresa global centrada en solucions d’enginyeria, sostenibilitat i instal·lacions per a edificis complexos.
Té en cartera milers de projectes en una trentena de països.
Entre els projectes més rellevants on han participat hi ha la nova Clínica Girona, edificis d’oficines com Leed Platinum de Madrid o el complex Helios també a la capital espanyola, que ha obtingut el premi al millor immoble d’obra nova per part de l’Associació Espanyola d’Oficines. També participen en projectes com la Sagrada Família.
