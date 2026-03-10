Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Renfe ofereix transport per carretera per la interrupció de la circulació de trens entre Figueres i Portbou per obres

Hi haurà 6.300 places d'autobús disponibles cada cap de setmana de tall ferroviari

Usuaris pujant al servei de bus alternatiu a l'estació de Figueres a finals de gener

Usuaris pujant al servei de bus alternatiu a l'estació de Figueres a finals de gener / Maria Garcia (ACN)

ACN

ACN

Portbou

Renfe estableix un pla alternatiu de transport per carretera durant els caps de setmana en què s’interromp la circulació ferroviària entre Figueres i Portbou, a causa de l’ampliació del període d’obres de renovació de la catenària que Adif hi executa. Les pròximes afectacions seran els caps de setmana del 14-15 i del 21-22 de març. La companyia disposa de deu autobusos els dissabtes i de dotze els diumenges, amb gairebé 6.300 places i combinant un servei directe per carretera entre Figueres i Portbou, amb d'altres que faran parades a les estacions de Vilajuïga, Llançà i Colera. Per garantir la fluïdesa del transbordament, la companyia ha programat la sortida dels autobusos amb l’arribada i sortida dels trens a Figueres i Portbou.

El pla alternatiu de transport busca garantir la mobilitat dels viatgers de les línies R11 i RG1 durant l'execució d’aquests treballs clau per substituir la catenària actual flexible per la rígida, que, segons la companyia, contribuirà a la millora de l'eficiència energètica del sistema i l’augment de la fiabilitat, seguretat i durabilitat de la infraestructura.

Aquest servei alternatiu per carretera s'està duent a terme durant diversos caps de setmana no consecutius des del passat mes d’abril, quan va començar l’actuació de millora de l’electrificació en aquest tram.

D'altra banda i per tal d'informar els viatgers sobre aquestes modificacions del servei, la companyia activa un reforç d'auxiliars d'informació i atenció al client en totes les estacions implicades. A més, implementa un reforç especial de senyalització per facilitar la circulació i millorar la visibilitat dels punts d'interès.

