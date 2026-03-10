Roben la càrrega d’un camió a l'N-II a Vilademuls i els intercepten a Maçanet després d'una persecució per l’AP-7
Els Mossos detenen un dels lladres i recuperen la mercaderia, que consistia en roba i complements d’una botiga en línia
Els Mossos d’Esquadra han detingut un dels presumptes autors del robatori de la càrrega d’un camió a Vilademuls i han recuperat la mercaderia sostreta després d’interceptar la furgoneta en què fugien a Maçanet de la Selva, al final d’una persecució per l’AP-7.
Els fets es remunten a la matinada del 9 de març. El camioner estava estacionat a l’N-II, a l’altura del quilòmetre 731, a Vilademuls, quan cap a les tres va detectar que diverses persones extreien la mercaderia del remolc i la carregaven en una furgoneta. En adonar-se’n, va alertar el telèfon d’emergències 112.
Arran de l’avís, els Mossos van activar un dispositiu i una patrulla va localitzar la furgoneta a l’AP-7, en sentit sud, a l’altura de Vilademuls. Tot i les indicacions policials perquè s’aturés, el conductor va fer cas omís i va continuar la fugida.
Vehicle abandonat enmig de l'AP-7
Finalment, una altra patrulla va aconseguir interceptar el vehicle a Maçanet de la Selva. En veure’s acorralats, els ocupants van abandonar la furgoneta al mig de la via i van fugir corrents pel voral i per un camp adjacent. Els agents van poder atrapar un dels presumptes lladres i el van detenir.
El detingut és un home de 23 anys amb antecedents policials, acusat d’un delicte de robatori amb força i d’un altre de furt i ús de vehicle. Segons van comprovar els Mossos, la furgoneta amb què fugien havia estat sostreta a Ripollet entre els dies 27 i 28 de desembre.
La mercaderia recuperada consistia en caixes que contenien roba i complements d’una botiga en línia.
Subscriu-te per seguir llegint
- David Uclés: 'Vull que posi que no em sento còmode amb l'entrevista
- Catalán: «Vaig haver de demanar festa a la feina per anar a jugar un partit de Segona A amb el Figueres»
- Condemnen la constructora a pagar 543.290 euros pel litigi del cost de la Clínica Girona
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- Pas endavant en el Campus de Salut: així serà el nou Trueta segons el projecte guanyador
- Dani Cabezas: 'Vaig trucar els pares des de l’hotel per dir-los que havia debutat a Primera
- Per què el BCE recomana guardar efectiu a casa? Els diners físics, clau si fallen les targetes i els pagaments digitals
- La Fageda inverteix en nova maquinària que permetrà generar nous llocs de treball i elaborar nous productes