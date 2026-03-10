El Santa Caterina augmenta un 20,4% l'activitat quirúrgica el 2025 i s'acosta a les 10.000 intervencions anuals
El major increment l'ha registrat la cirurgia major ambulatòria, que ha crescut gairebé un 35%
L'hospital Santa Caterina de Salt ha registrat el 2025 un augment del 20,4% en l’activitat quirúrgica global respecte del 2024, assolint un total de 9.933 intervencions quirúrgiques. El creixement s'ha concentrat sobretot en la cirurgia major ambulatòria (CMA), que ha augmentat un 34,95% respecte de l’any anterior. Durant el 2025 s’han realitzat 6.325 intervencions, davant de les 4.687 del 2024. Això representa un 63% de les intervencions quirúrgiques globals que es realitzen al centre. De les 6.325 intervencions, 2.647 s'han dut a terme als quiròfans específics de CMA. En comparació, el 2024 només 410 intervencions quirúrgiques per CMA es van fer en aquests espais específics, mentre que la majoria es feien als quiròfans generals.
Les intervencions quirúrgiques amb hospitalització s'han mantingut estables el 2025 (2.276) , mentre que les intervencions quirúrgiques per cirurgia menor (amb anestèsia local) han augmentat un 32%.
Del total d'intervencions realitzades en cirurgia major ambulatòria, 2.701 han estat intervencions en l'àmbit de l'oftalmologia, el que representa un 42%. Les segueixen les intervencions de cirurgia general i digestiva (12,7%), cirurgia ortopèdica i traumatologia (10,8%), ginecologia (6,2%) i cirurgia pediàtrica (3,22%) entre les més destacades.
Pel que fa a les intervencions programades amb ingrés (2.276), predomina la cirurgia ortopèdica i traumatologia (870) el que representa un 38,22%, seguida de la cirurgia general i digestiva (20,8%), urologia (19%), ginecologia (8,7%) i otorinolaringologia (6,7%) i cirurgia plàstica (3,6%).
Actualment, el Santa Caterina té una taxa d'ambulatorització del 73,55%, fet que significa que gairebé tres de cada quatre intervencions quirúrgiques es realitzen sense necessitat d'ingrés hospitalari. A més, l'índex de substitució se situa en el 80,72%, és a dir, vuit de cada deu cirurgies que abans requerien hospitalització ara es resolen mitjançant cirurgia major ambulatòria. Aquestes dades evidencien, segons el centre, la consolidació d'un model quirúrgic "més eficient, segur i centrat en el confort i la recuperació del pacient".
L'increment de l’activitat en cirurgia major ambulatòria ha estat possible gràcies una millora integral del procés quirúrgic. Un reforç que s'ha fet fruit de la confiança en el model de CMA i pel baix índex de complicacions registrades. Paral·lelament, la creació i consolidació d'una comissió especialitzada en CMA, formada per professionals de diferents disciplines, amb seguiment mensual d'indicadors i anàlisi de casos complexos, ha permès implementar millores contínues.
També s’han reduït els temps d’estada hospitalària, fet que ha incrementat la satisfacció dels pacients i ha facilitat l'ampliació de l'activitat quirúrgica de tardes. A tot plegat, s'hi suma l’especialització del personal dedicat a la CMA, que ha contribuït a millorar "l'eficiència i la qualitat assistencial", així com la incorporació activa de la veu del pacient mitjançant enquestes de satisfacció abans de l’alta. Aquestes enquestes donen una valoració del 9,76 i el factor que més destaquen els pacients és l'atenció del personal.
