Sílvia Paneque: "Amb la integració tarifària transformem la mobilitat de Girona en una sola zona que beneficia més de 400.000 persones"
Des del dos de març les persones usuàries de qualsevol línia de bus interurbà a les comarques gironines poden fer ús dels títols multiviatge de l’ATM de Girona
En aquesta primera fase s’integren els serveis de transport interurbà i posteriorment s’ampliarà als serveis urbans i ferroviaris
Existiran més de 300 punts de venda i recàrrega arreu del territori
El dilluns dos de març va entrar en funcionament la primera fase de la integració tarifària del transport públic interurbà per carretera a totes les comarques gironines. A partir d’aquesta data, les persones usuàries de qualsevol línia d’autobús interurbà poden utilitzar els títols multiviatge de l’ATM de Girona. “Amb la integració tarifària transformem la mobilitat de Girona en una sola zona que beneficia més de 400.000 persones”, ha manifestat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Silvia Paneque, des de Girona on ha presidit el consell d’administració de l’ATM de l’àrea de Girona.
“Hem estat treballant intensament per generar i tipificar aquestes 11 zones tarifàries a comarques gironines i integrar-les en una de sola. D’aquesta manera, la meitat de la població de Girona quedarà integrada en aquesta nova àrea tarifària i tindran una sèrie d'avantatges com la intermodalitat amb els interurbans i la integració de diferents títols bonificats”, ha afegit la consellera Paneque, acompanyada del delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart, i la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López.
La integració suposarà un estalvi econòmic i una gestió molt més senzilla per als usuaris, ja que els permetrà desplaçar-se en vehicles de diferents empreses amb un únic títol i sense cap cost addicional. D’aquesta manera, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica preveu ampliar progressivament aquest sistema a la totalitat dels serveis urbans i les línies ferroviàries, amb la finalitat de consolidar un model de mobilitat plenament integrat.
En aquest sentit, Paneque ha valorat que aquest desplegament suposa “un salt qualitatiu i quantitatiu molt important i molt reivindicat que reforça aquesta cohesió territorial de les comarques de Girona”. “Aquest és un camí que estem fent a tot Catalunya. Estem treballant per millorar el transport públic, impulsant la sostenibilitat i implementant millores econòmiques amb aquestes bonificacions. Els gironins i gironines ja podran gaudir de tots aquests avantatges que també van en el camí del foment del transport públic”, ha conclòs la consellera Paneque.
Una xarxa de mobilitat gironina més àmplia i cohesionada
Amb aquesta ampliació, tots els municipis gironins passen a formar part d’una xarxa de mobilitat que integra els serveis urbans i interurbans, el transport a demanda i el transport ferroviari. Aquest nou model permet millorar significativament les connexions amb altres nuclis urbans, centre educatius, serveis sanitaris, àrees de treball i espais de lleure.
Fins ara, la integració tarifària era vigent a la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany i una part de la Selva. Ara s’hi sumen també els municipis de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Ripollès i la resta de la Selva.
A més, per primera vegada, tot el territori de la Costa Brava, des de Blanes fins a Portbou, disposa d’un sistema de transport públic integrat en un sol títol. Aquesta mesura facilita la mobilitat quotidiana i turística, afavoreix els desplaçaments dels treballadors del sector serveis i contribueix a impulsar un turisme sostenible al litoral gironí.
La integració de les línies urbanes, el següent pas
Les línies urbanes de Girona i Olot ja estan integrades tarifàriament. Paral·lelament, s’està treballant en la incorporació de les línies urbanes que gestionen els ajuntaments de Blanes, Castelló d’Empúries, Figueres, Llançà, Lloret de Mar i Roses.
A mesura que aquests municipis formalitzin la seva integració, s’oferirà una mobilitat plenament coordinada entre trajectes urbans i interurbans, que permetrà a les persones usuàries fer ús dels títols multiviatge de l’ATM de Girona amb el corresponent estalvi econòmic i una simplificació notable dels seus desplaçaments.
La integració dels serveis ferroviaris
Pel que fa als serveis ferroviaris, la segona fase del desplegament preveu l’ampliació de la cobertura actual entre Maçanet i Sant Jordi Desvalls, de manera que s’inclogui tot el recorregut de les línies RG1 i R11, des de Blanes a Portbou. Igualment, la línia R3 s’incorporarà al sistema en el seu pas pel Ripollès, completant la connexió ferroviària integrada a totes les comarques gironines.
Atenció a les persones usuàries
Des de el dilluns 2 de març, la xarxa de punts d’atenció a les persones usuàries del transport públic s’incrementa fins als 315 repartits per tot el territori. La majoria es troben en establiments comercials -com estancs, llibreries, supermercats o botigues de telefonia- i formen part de la xarxa de venda i recàrrega dels títols. També n’hi ha a les estacions d’autobusos i a diversos ajuntaments.
A més, es posa a disposició de la ciutadania una línia de telèfon gratuïta 900 i el web www.atmgirona.cat , on es poden realitzar totes les consultes relacionades amb el servei. Des del mateix portal també es poden tramitar les sol·licituds de targetes personalitzades, que s’envien al domicili i es poden activar i carregar posteriorment en qualsevol dels 315 punts d’atenció esmentats.
Millora de la mobilitat pública amb el Fons Climàtic
Aquesta actuació s'ha finançat mitjançant el Fons Climàtic de la Generalitat, nodrit amb el 50% dels ingressos obtinguts de l'impost sobre les emissions de CO₂ dels vehicles de tracció mecànica i el 20% de la recaptació de l’impost sobre instal·lacions amb impacte ambiental. Els recursos d'aquest fons es destinen a projectes transformadors que fomenten la transició cap a una economia baixa en carboni i resilient als impactes climàtics, com el foment del transport públic.
Aquest model de finançament circular permet reinvertir directament els recursos obtinguts dels impostos ambientals en projectes que redueixen emissions, milloren la qualitat de vida i fomenten l’equitat territorial
