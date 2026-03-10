Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Parades Sant JordiCampus SalutPreu gasolinaPla Kanpai BlanesFira medieval HostalricEstafa de l'asfaltDavid Ucléspremis Girona Delícia
instagramlinkedin

Un vídeo capta una espectacular tuba o un possible tornado a Estanyol

Les imatges, enregistrades aquest migdia, mostren una formació allargada sota la base del núvol, però no permeten confirmar si arriba a tocar terra.

Vídeo | Enregistren una tuba a Estanyol

Vídeo | Enregistren una tuba a Estanyol

Redacció

Jesús Badenes

Tapi Carreras

Girona

Un vídeo gravat a les tres de la tarda a Estanyol mostra una possible tuba o núvol embut sota una tempesta. Les imatges, enregistrades des d’un vehicle en marxa, deixen veure amb força nitidesa una condensació estreta i allargada que baixa des de la base fosca de la formació nuvolosa.

La peça original dura 74 segons i combina trams de carretera, camps i un cel carregat, amb el focus posat en el moment en què apareix l’embut. El vídeo no és només una imatge curiosa: captura un fenomen atmosfèric poc habitual i el fixa en un punt concret del mapa, Estanyol, en un migdia marcat per la inestabilitat.

El que s’hi veu, dit amb tota prudència, és una possible tuba o núvol embut. És la fórmula més ajustada perquè la imatge mostra una condensació que surt del núvol i s’estreny cap avall, però no permet assegurar de manera clara si arriba a tocar terra. A nivell popular, molta gent en diria directament un “tornado”. Meteorològicament, però, el matís és important: només es pot parlar de tornado si el vòrtex entra en contacte amb el sòl; si no hi arriba, el terme correcte és núvol embut o tuba.

Les imatges d'una tuba o tornado que s'ha fotografiat a Cassà de la Selva

Les imatges d'una tuba o tornado que s'ha fotografiat a Cassà de la Selva

Veure Galeria

Les imatges d'una tuba o tornado que s'ha fotografiat a Cassà de la Selva / Marta Simon

Dubtes sobre si toca terra

Aquest és justament el límit del vídeo enregistrat a les 3 de la tarda per Esther Caupena. La gravació permet descriure bé la forma de l’embut, però no deixa veure amb prou claredat un contacte amb terra ni tampoc indicis associats, com pols o materials aixecats. Per això, la manera més rigorosa d’explicar-ho és aquesta: el vídeo capta una possible tuba o núvol embut a Estanyol; possible tornado, només en el cas que hagués arribat a tocar terra.

Notícies relacionades

Aquests fenòmens neixen en entorns de tempesta, quan hi ha aire molt inestable, forts moviments verticals i una rotació intensa dins del núvol. Si aquesta rotació es concentra i baixa en forma d’embut, apareix el núvol embut; si el gir acaba connectant amb la superfície, és quan es parla de tornado, segons el Meteocat.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents