Un vídeo capta una espectacular tuba o un possible tornado a Estanyol
Les imatges, enregistrades aquest migdia, mostren una formació allargada sota la base del núvol, però no permeten confirmar si arriba a tocar terra.
Un vídeo gravat a les tres de la tarda a Estanyol mostra una possible tuba o núvol embut sota una tempesta. Les imatges, enregistrades des d’un vehicle en marxa, deixen veure amb força nitidesa una condensació estreta i allargada que baixa des de la base fosca de la formació nuvolosa.
La peça original dura 74 segons i combina trams de carretera, camps i un cel carregat, amb el focus posat en el moment en què apareix l’embut. El vídeo no és només una imatge curiosa: captura un fenomen atmosfèric poc habitual i el fixa en un punt concret del mapa, Estanyol, en un migdia marcat per la inestabilitat.
El que s’hi veu, dit amb tota prudència, és una possible tuba o núvol embut. És la fórmula més ajustada perquè la imatge mostra una condensació que surt del núvol i s’estreny cap avall, però no permet assegurar de manera clara si arriba a tocar terra. A nivell popular, molta gent en diria directament un “tornado”. Meteorològicament, però, el matís és important: només es pot parlar de tornado si el vòrtex entra en contacte amb el sòl; si no hi arriba, el terme correcte és núvol embut o tuba.
Dubtes sobre si toca terra
Aquest és justament el límit del vídeo enregistrat a les 3 de la tarda per Esther Caupena. La gravació permet descriure bé la forma de l’embut, però no deixa veure amb prou claredat un contacte amb terra ni tampoc indicis associats, com pols o materials aixecats. Per això, la manera més rigorosa d’explicar-ho és aquesta: el vídeo capta una possible tuba o núvol embut a Estanyol; possible tornado, només en el cas que hagués arribat a tocar terra.
Aquests fenòmens neixen en entorns de tempesta, quan hi ha aire molt inestable, forts moviments verticals i una rotació intensa dins del núvol. Si aquesta rotació es concentra i baixa en forma d’embut, apareix el núvol embut; si el gir acaba connectant amb la superfície, és quan es parla de tornado, segons el Meteocat.
